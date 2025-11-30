Endonezya’da sel ve toprak kayması: Can kaybı 442’ye yükseldi, 400'den fazla kişi kayıp

Endonezya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 442’ye ulaştı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 442 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 400'den fazla kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ajansa göre 646 kişi yaralandı.

Yetkililer, bölgede etkili olan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü belirtti.