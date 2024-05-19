Endonezya’da yanardağda patlama: 7 kasaba tahliye edildi

Endonezya’nın kuzeyindeki İbu dağında volkanik patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgedeki 7 kasabanın tahliye edildiği duyuruldu.

Ülkenin Kuzey Maluku bölgesinde bulunan İbu dağında volkanik patlama meydana geldi. Yetkililer, patlama sonrası 7 kasabanın tahliye edildiğini açıkladı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikelerin Azaltılması Merkezi (PVMBG), dün meydana gelen ilk patlamada yanardağdan çıkan kül bulutunun 4 bin metreye ulaştığını, bugün yerel saatle 06.57’de meydana gelen patlamada ise kül bulutunun 1900 metreye yükseldiğini açıkladı.