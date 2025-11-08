Endüstri: İsyanın içinde pişmek

Dilan Esen

Manifesto halinde bir isim, Cemiyette Pişiyorum… Şarkılarında cemiyette/toplumda ‘pişme hali’ni anlatan Cemiyette Pişiyorum grubu, sistemin dışına ittiği ötekinin sesini notalarla birleştiriyor. Fakat bu kez işin içinde gürültü de var.

Punk müzikte hep bir isyan var; topluma, iktidarlara, hayata, aşka… Cemiyette Pişiyorum’dan Tolga Can Saygılı ve Ali Özdemir, içlerinden geldiği gibi bu isyanları biriktirip gürültülü müzikle buluşturuyor, tam 25 yıldır. Geride kalan 25 yılda pişen ve gelecekte de pişmeye devam edecek olan Cemiyette Pişiyorum, geçen ay çıkan yeni albümleri ‘Endüstri’de sistemi de sistemin yarattığı toplumu da eleştirerek “Dönüştüğün şey kendini kalbinden vuracak” diyor, buna isyan edip “Değiş o zaman!” da… Bu albümde toplumsal çürümeye tepki var, ancak aynı zamanda politik hafızaya ve duygusallığa da yer var.

Albüm yayımlandıktan sonra yağmurlu ve gök ‘gürültülü’ bir ekim akşamı TAKSAV Kadıköy’de Tolga Can Saygılı ve Ali Özdemir ile buluşuyoruz. Sırtlarında gitarları ve diğer ekipmanlarıyla provadan çıkıp gelen Cemiyette Pişiyorum, hem son albümü hem öteki müziğini hem isyanı hem de geride kalan 25 yılı anlatıyor.

Yaklaşık 25 yıllık bir müzik serüveniniz var, ilk yıllardaki “pişme” hissiyle bugünkü üretiminiz arasında nasıl bir bağ var? Bu “pişme” neye dönüştü? Bu anlamda son çıkan albüm nasıl gelişti, hazırlık süreci nasıldı?

Ali: Cemiyette Pişiyorum, zaten eleştirel… pişmek istiyorum değil, zorunluluktan size benziyorum, topluma benziyorum demek.

Tolga: Biz kurulduğumuzda 20'li yaşların başındaydık ve gerçekten azınlığın azınlığıydık. Etnik değil, Tamamen sosyolojik bir durumdan bahsediyorum.

Sanatsal üretim olarak zorluklardan beslenip ortaya çıkan bir şey bu. Çok rahat bir hayat yaşasaydık böyle bir şey çıkmazdı ortaya bunun farkındayız. Diğer açıdan psikolojik anlamda tükendiğimizi hissediyoruz. Burada olmak ve bunu yapmakla ilgili. Amerika’da punk grubu kurmak bu kadar zor değildir. Orada bir şeyi eleştiriyorlar ama bir sorun olmuyor. Burada bir şey söylesek… punk ilk çıktığında dışarıda da sorun var ama sonra geçiyor. Burada hâlâ böyle. 25 yıldır hâlâ böyle.

Ali: Daha geriye gidiyor.

“Endüstri” şarkınız son derece eleştirel… Defolu hayatlar… Her birimizin bu defolu hayatın içinde dönüştüğümüz şey, sonra bütün bunların farkına varıp “değiş o zaman” temennisi… doğru mu yorumladım bilemiyorum ama sizce bu şarkı ne anlatıyor? Değişmek de isyanın bir parçası değil mi? Buradan yola çıkınca albümün de adı olan “Endüstri”yi seçmenizin nedeni?

Tolga: Bence bu bir özet aslında. Diğerleri daha kişisel. Ve birçok şeyi böyle hedefe nokta atışı yapar gibi söylemiyoruz. Biraz geniş zaman aralığı var. Açık bırakıyoruz. Bir şey söylüyoruz ama sen söylediklerimizden başka bir şey anlayabilirsin. Sorun değil.

Dinleyici başka bir şey anlayabilir. Ama olay, temelde aynıdır. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntının içeriğinden bahsediliyor. Bu, her zaman açıkça söylenmiyor.

Ali: Bireysel bir ezilme var ya. O da bireysel bir isyan gibi bir şey aslında.

Öyle daha içe dönük bir şey. İsyan diyeyim.

Tolga: Ama işte orada asıl vurgulanmak istenen direkt söylemek değil onun sebebinin ne olduğunu. Bireysel sorunların temeli psikolojiden ziyade toplumsal itilmişlik ve toplumsal sorunlardan da bağımsız değil.

KÖTÜLÜĞE TEPKİ

“Endüstri”nin merkezinde dönüşüm ve yabancılaşma mı var. “Dönüştüğün şey kendini kalbinden vuracak” diyorsunuz. Bu satır sistemin insanı ezmesi mi, yoksa insanın kendi yarattığı sisteme tepkisi mi?

Tolga: Benim düşüncem insanın kendi yarattığı sisteme bir tepkisi Çünkü bir kötülük var burada.

Bir parçası olmak zorunda kalıyorsun. İsteyerek değil, olmak zorunda çünkü başka alan kalmamış. Hacim bu kadar. Sıkışmak zorundasın ve parçası olmak zorundasın. Burada olmanın bir anlamı yok. Buradasın ve bütün kötülük burayı doldurmuş. İster istemez parçasısın ama doğrudan eleştirdiğinde de biraz ikiyüzlülük oluyor. Çünkü parçasısın aslında köşesinden de olsa. Yavaşça kendini toparlaman gerekiyor.

“Cennet”, “Bozuk TV”, “Hava Durumu” gibi parçalar… Bu şarkılarda hem toplumsal çürüme hem kişisel yalnızlık var. Punk müzikte duygusallığa yer var mı sizce? Yoksa bu albüm, punk’ın da büyüdüğü bir dönem mi? Bu dize bireysel bir hüzün mü, yoksa politik bir hatırlama biçimi mi? Sizin için müzikte politik olanla kişisel olan nerede kesişiyor?

Tolga: Fazlasıyla var ama şöyle bir durum oluyor. Nofx'ten örnek vereyim. Çok hızlı, yüksek melodiler ama çok hüzünlü bir hikâye anlatabilir veya hüzünlü bir vokal olabilir. Şarkının ağlak olması gerekmiyor duygu yoğunluklu bir şey anlatması için. Punk'ın farklı bir yönü var. Ki biz bu albümümüzü düz Punk olarak tanımlamıyoruz.

Nasıl tanımlıyorsunuz?

Tolga: Kalıba sokmaya çalışmıyorum. Çocuk şarkıları yapıyoruz gibi düşünün. Bunlar içimizden gelen şeyler. Sınırsız, kalıpsız şarkılar. Sadece biraz gürültülü. Çocuklar da gürültülüdür.

Ali: Ben post-Punk diyorum. Çünkü içinde çok fazla Ska da var, Grunge da var, Punk da var ve hepsi aynı anda var. Bizim belli bir tarzımız var. Biraz kendine has bir tarz. Kendimizi övmek gibi olmasın ama Cemiyette Pişiyorum’un ayrı bir sound’u var.

Tolga: Teknik olarak kendine özgü bir yapısı var.

İYİ Kİ ORADAYDIK

“Gezinin külleri” parklar şarkısında bir kazanamayışımız mı anlatılıyor, yoksa isyan mı? Bu parklar hangi parklar?

Tolga: İkisini de anlatıyor. İyi ki de oradaydım, iyi ki de oldu diyor ama sonucundan memnun değil. Yani gerçeği yansıtıyor. Yeterince bir kazanım görmüyorum. Tamam park kurtuldu da ülke gitti diyor. Genel olarak bakınca daha iyiye gitmedi. İyi ki de oldu, iyi ki de oradaydım ama eleştiri de var. Toplumsal bir eleştiri. Bu negatif bir şarkı değil. Tam tersi biraz daha kişisel ama bu sadece bir Gezi şarkısı değil. Parklar şarkısı. Bütün parklar Gezi, bütün Geziler park.

Bu şarkının son nakaratında söylenen şey “Yalnız öl, kafan güzel.” cümlesi İçinde bırakıldığımız durumu yansıtıyor. Albümde genel olarak umutsuzluk var. Ama sonunda şunu soruyorsun “Ulan bu herifler bile bu albümü bitirebilmişse, demek ki hala bir umut var”. Şarkıların hepsini dinlemek gerek. Özellikle Spotify'da birkaç kere açalım da arkada çalsın. (Gülüşmeler...)

ACIYI ARKANA AL

Albüm “Acının Yelkeni”yle kapanıyor. “Çaresizlik, acının yelkeni” çok güçlü bir cümle. Bu, bir teslimiyet mi yoksa direnişin başka bir hali mi?

Tolga: Bu bir kabulleniş biraz ama direnip direnmemek kabullenene kalmış Kabullenmeyi anlamlandırmak. Neyin içinde olduğunuzun farkında olun. Ona göre ne yapacaksanız yapın gibisinden. O yelkeni hareket ettiren rüzgâr acıysa, bunu kabullen ve arkana al. Gerisi sana kalmış.

Ali: Ben sert politik bir insandım son seçimlere kadar, sonrasında politik görüşlerim değişmedi ama çok sinik bir insana dönüştüm. O yüzden bu şarkı ile bir bağ kuruyorum, yani kendimle ilgili. Sözleri Tolga yazıyor ama çok fazla içselleştirdim özellikle o şarkının sözlerini.

Aynı zamanda genç de bir kitleniz var gibi görünüyor, -18 konserler de veriyorsunuz. Bunun sebebi olarak neyi görüyorsunuz?

Ali: Aslında 18-24 yaş arası daha fazla.

Tolga: Biraz daha açarsak, 15-40 yaş arası… Çok sağlam bir aralık.

Ali: Biz farkında değildik de pandemi zamanı böyle bir şey oldu. İnsanlar dinlemişler pandemide. Öyle acayip bir yükseliş oldu.

Tolga: Pandemiden önce 30 binlerdeydi dinlenmemiz. Pandemiden sonra 60 bine çıktı, iki katına. Sonra tekrar 25 bine indi. Albümle 33 bine geri çıktı. Yani asla popçulardaki gibi rakamlar olmuyor. Öyle bir şey hayal etmiyoruz zaten.

Punk müzik sizce anlaşılıyor mu? Yeni gruplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimleri dinliyorsunuz?

Tolga: Güzel gruplar çıkıyor. Maddi durumlar da önemli. Çünkü desteklediğimiz gruplarla konser verip 3-5 kuruş alırken onlara hiçbir şey vermeden çaldırmak istemiyoruz. Emek veriyorlar. Bilsinler oradan bir şey gelebileceğini. İmkan olursa birileriyle beraber çalmaya çalışıyoruz. Öyle destek olmaya çalışıyoruz. Biz müzikten kendi masrafını çıkaracak kadar kazanıyoruz. Geçinmek için başka işlerimiz var. Müziğin kendi masrafı var, stüdyo, aletler pahalı. Grup olarak iki kişiyiz ama konserlerde 10 kişiye kadar çıkıyoruz teknik ekip olarak. Konserlerde davulda genç arkadaşımız Sarp Çehreli eşlik ediyor.

Dinlediklerimizden.. Spray, Goblin Daycare, Mordi, Robin, Zibidiler, Less, Dengesiz Herifler, Deli Gömleği ve sayamadığım birçok grup.



Ali: Cerahat 40K, Kilink, Second, Emaskülatör

Müzikte genel olarak para kazanmak zor görünüyor…

Tolga: Yine ekonomiye bağlanacak çünkü Türkiye'deki Spotify'ın fiyatı Avrupa’ya göre daha ucuz. Burayı normal sayarsak Avrupa 7-8 katı. Orada 1 dolar kazanıyorsa burada Türkiye'deki dinlenmeden 12 cent civarı kazanılıyor. Spotify’ı ücretsiz kullananların katkı payı ise çok daha düşük.

Ali: Spotify'ı boykot edelim, diyenler de YouTube'dan dinleyelim diyor. Yani Spotify'da bin kez dinleniyorsan YouTube'da 10 bin defa dinlenmen lazım ki aynı parayı kazanasın. O da 10 katı. YouTube da uzun-kısa videolar yap, içerik üret istiyor. Bari Spotify boykot deyip YouTube'dan dinlemesin.

Mecbur bırakılıyor dinleyici aslında…

Tolga: Müzik endüstrisi, Spotify’a, dijital platformlara kaydı. Ama o büyük kancayı atan şirketler bu işi bırakmadı. Spotify'ın yüzde 75’i onların. Hemen o kancalar yine geldi oraya. Birkaç tane parlattıkları isim oluyor. Pay alıyorlar. Tekelleşme adil değil.

Müzik sektöründeki tekelleşme hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz müziğini nasıl, ne şartlar altında yapıyorsunuz?

Tolga: Bazılarının yönlendirmesiyle oluyor her şey.. Listeler var, mesela başında belli birkaç kişi vardır. Onlar ne derse o olur. Yani onların kafalarına göre seçtiği birilerinin şarkısı iki günde 10 milyon dinlenebilir. Bu ne kadar etik?

Tekelleşme karşısında siz nasıl şartlar altında müziğinizi yapıyorsunuz?

Ali: Her yere koyuyoruz biz müziğimizi. Dijital platformları hepsine koyuyoruz ama Türkiye'de en fazla Spotify kullanılıyor. En fazla gelirimiz Spotify'dan ve bununla ilgili bir şey yapamıyoruz biz.

Tolga: Kimse bir şey yapamıyor.

Müzik sektöründe bir dayanışma söz konusu mu? Bazı kurum, birlik, oluşumlar var…

Tolga: Özellikle pandemide bağımsız sanatçıların yaptığı işler vardı (Olta Dayanışma). Tür olarak böyle çok bizlik bir durum olmasa da his olarak önemli şeyler. Diğer noktada, kayıt anlamında müzisyenler birbirini çok destekliyor. Çünkü çok pahalı teknolojiler gerektiriyor. Bunun maddi külfeti fazla olduğu için müzisyenler diğerlerine yardım ediyor. Yoksa biz bu albümü bitiremezdik.



Bağımsız müzisyenleri destekleyen ve kâr amacı gütmeyen oluşumlar da var.

Radyo Modart ve Tamar Records bu konuda çok iyi örnekler. İşlerine bakmanızı öneririm. Yeraltı kültürünün desteklenmesi, özellikle şu dönemde, her zamankinden daha önemli.

DANSIN BİLE POLİTİK

Punk son derece politik bir müzik. Ötekinin dinlediği, ötekinin yazdığı… Sözlerde direkt politik bir şeyler ifade edilmese bile. Siz ne düşünüyorsunuz? Yaptığınız müziği nasıl tanımlıyorsunuz? Politik bir müzik yaptığınızı düşünüyor musunuz?

Tolga: Bu müziğin olayı o, öteki olmak. Bizim yaptığımız müzik bence sosyopolitik bir müzik. Punk tavır olarak politiktir. Ama müzik girince işin içine biraz değişiyor işler. Müzikte politik olmak zorunda değilsiniz.

Ben bizim şu an yaptığımız müziği düz punk olarak tanımlamıyorum. Punk kökenli, punk'tan çıkmış insanlarız ama şu anki varılan nokta daha geniş kapsamlı bir şey. Çok gelişti, yani fazla çeşitlendi. Sadece Punk derseniz, biraz kısıtlamış oluyorsunuz diyelim. Punk, müzikal anlamda politik olmak zorunda değil. Çünkü sadece politik olarak isyan etmek zorunda değil insanlar. Bu bir isyan müziği fakat bazen sadece duygusal olarak da isyan ediyorsun. (Tamamen sistem taraftarı bir şahsın, aşk acısı yüzünden kaderine isyanı mesela.)

Ali: Ama o duygusal isyan da politik ya.

Tolga: Ama işte çok dolaylı. O zaman her şey politik.

Ali: O bireysel isyan da politik bence. Punk da evet politik. Tavır olarak özellikle politik yani. Sözlerin içerisinin politik olması gerekmiyor. Dansın bile pogo, politik… Oradaki şey bir şey isyan.

Tolga: Ben “politik” derken daha siyasi içerikli bir olguyu kastediyorum.

Gezi'de olaylar oldu. Biz Buldozer (POMA) isimli bir şarkı yaptık. Çünkü o an onu gerektiriyordu. Bir de başka bir grup düşünün 7/24 politik şarkı yapıyor. İkisini yan yana koyun. Biri sürekli aynı şeyi, aynı şekilde bağırdığı için zaten duyulmayacak. Diğeri ise normalde farklı konuştuğu ve bu kez bağırdığı için herkes ona bakacak. Burada farklı bir değer var.

Ali: Bana göre o punk tarzı, saçın bile sisteme olan öfkeni gösteriyor.

Diğer yandan AKP’nin kültür sanatta kurmaya çalıştığı hegemonyaya yönelik çok sayıda eleştiri mevcut. Sizce peki?

Tolga: Bizi çok etkilemez. Onlar için bir anlamımız yok çünkü, gerçekten çok azız.

Ali: Bazen bizi bile etkiliyor ama ana akımda bayağı kurdu. En basitinden gözüne takıldığı anda yok edecek.

Tolga: Zaten festivallerde, o tarz belediyelerin olduğu yerlerde yokuz. Bizi direkt etkilemiyor ama şöyle etkiliyor. Her şeye ekstra gümrük vergisi geldiğinden, yurtdışından müzikle alakalı bir şey almak zorunda kaldığımızda, alamıyoruz. Alamayınca ne oluyor, uğraştığın şeyi bırakıyorsun bir süre sonra.

Ali:, Sanatçılar arasında kurması çok zor. Ama sanatı yaptığın yerler üstünde hegemonya kurdu zaten.

Tolga: Pastada bir pay var. Ve herkes onu istiyor. Sanatı sevmese de.