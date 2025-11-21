Endüstriyel abluka

Ebru ÇELİK

21 Kasım Dünya Balıkçılar Günü, Türkiye’de giderek ağırlaşan bir kriz tablosu içinde geçiyor. Bir yanda hızla tükenen balık stokları ve çöken biyoçeşitlilik, diğer yanda geçim derdiyle mücadele eden kıyı balıkçıları bulunuyor. Endüstriyel filonun kontrolsüz büyümesi, yanlış teşvikler, eksik bilimsel veriler ve zayıf denetim bir araya gelerek hem denizleri hem de küçük ölçekli balıkçılığı sürdürülemez hale getiriyor.

BİYOÇEŞİTLİLİK ÇÖKÜYOR

Deniz biyoloğu Doç. Dr. Cem Dalyan, sağlıklı bir ekosistemin temelinin biyoçeşitlilik olduğunu hatırlatarak endüstriyel balıkçılığın yıkıcı etkisini şöyle anlattı:

“Geleneksel balıkçılığın etkisi sınırlı ama trol ve özellikle gırgır avcılığı denizel biyoçeşitliliğe ağır zarar veriyor. Hatta gırgır filomuzun baskısı trol filomuzdan daha büyük. Teknolojik gelişmeler balığın yerini kolayca gösteriyor; bu da stokları hızla tüketiyor. Bu gidişle balıkçılık yakın gelecekte sürdürülemez hale gelecek.”

Dalyan’a göre çözüm, endüstriyel avcılığı alan ve zaman açısından sınırlandırmak, bazı bölgeleri tamamen kapatmak ve küçük balıkçılığı desteklemek. Dalyan, ‘‘Troller genellikle 50 metreden daha derin sularda, kumluk ya da çamurlu yumuşak zeminlerde çalışır. Kayalık bölgelerde ağ zarar göreceği için trol çekilemez. Bir kez zarar verdikten sonra o bölgede çeşitlilik üzerindeki etkisi görece sınırlı kalır. Gırgır ise hemen her yerde çekilebilen bir av aracıdır. 50 metrenin de altına inebilir, kritik habitatlarda ve deniz çayırlarının bulunduğu alanlarda da av yapabilir. Teknolojik gelişmelerle balığın yerinin kolayca tespit edilmesi, balıkçı için avantaj gibi görünse de stokların hızla azalmasına ve balıkçılığın yakın gelecekte sürdürülemez bir noktaya gelmesine neden oluyor. Balıkçıya rağmen bu durumu engellemek kolay değil’’ diye konuştu. Dalyan, şöyle devam etti:

‘‘Stoklar azaldıkça balıkçı kâr edemez hale gelecek ve küçük ölçekli balıkçılığa dönüş kaçınılmaz olacak. Fakat stokların hızla erimesi küçük balıkçılığı da olumsuz etkiliyor; ekonomik verim ciddi biçimde düşüyor. Ekosistemi kullanan tüm paydaşların küçük balıkçı, büyük balıkçı, tüketici bilinçlendirilmesi gerekir. Dünyadaki örneklerin daha çok anlatılması ve balıkçılık topluluğunun daha bilinçli hale gelmesi şart. Çünkü daha yüksek farkındalığa sahip balıkçılara ihtiyacımız var.’’

***

BİR GECEDE BİR AYLIK BALIĞIMIZI TUTUYORLAR

Akdenizli kıyı balıkçısı Mehmet Ali Kocaoğlu, şunları söyledi: “Denize çıkmanın maliyeti çok arttı. Her şeyin fiyatı arttı. Ev, mazot, okul. Çoğu zaman tuttuğumuz balık yetmiyor geçinmemize. Endüstriyel tekneler bir gecede bizim bir ayda tuttuğumuz balığı çekip götürüyor. O kadar güçlü ağlarla, sonarlarla çalışıyorlar ki kıyı balıkçısının rekabet etmesi mümkün değil. Bu iş artık emekle değil teknolojiyle yürütülüyor ve bizim o yarışa girecek gücümüz yok. Çocuklarımız bu işi devralmayacak. Çünkü bu mesleğin artık bir geleceği yok. Devlet küçük balıkçıyı korumazsa Akdeniz kıyılarında 5-10 yıl sonra küçük tekne kalmaz. Bu sadece balıkçılık değil; kıyı kültürünün de bitişi olur."

***

YANLIŞ TEŞVİKLERİN SONUCU

Deniz biyoloğu Doç. Dr. Ahsen Yüksek ülkenin en büyük sorunlarından birinin yönetim zafiyeti olduğunu belirterek “Türkiye’de deniz araştırmalarına yeterli bütçe ayrılmıyor. Balık stokları azalmasına rağmen ‘hangi türden ne kadar avlanabilir stok var?’ sorusunun cevabını bilmiyoruz” dedi. Yüksek’e göre yıllardır verilen teşvikler endüstriyel filoyu büyüttü, küçük balıkçılığı ise zayıflattı. Yüksek, ‘‘Tarım desteklenmezken balıkçılar sürekli kredilerle desteklendi ve filo büyüdü. Denizler bu filoyu kaldıramıyor. Büyük tekneler komşu denizlere yöneliyor; Gürcistan’dan Afrika kıyılarına kadar gidiyorlar’’ diyerek kıyı ekosisteminin bu baskıyı kaldıramadığını söyledi. Yüksek, şöyle devam etti: “Bizde mevzuat kâğıt üzerinde harika ama uygulama yok. Balığın nereden, hangi bölgede tutulduğunu bile doğru düzgün takip edemiyoruz. Gülpınar Hali’ne boşaltılan balığın Marmara’dan mı, Karadeniz’den mi geldiğini bilmiyoruz. Bu kayıt eksikliği yönetimi imkânsızlaştırıyor.”

Yüksek, av sahalarının planlanması, koruma alanlarının büyütülmesi ve AB standartlarında izleme sistemleri olmadan krizin derinleşeceğini söyledi.