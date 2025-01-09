Enerji Bakanı Bayraktar'dan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması: Yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza üç ay zam yapılmayacağını belirtti. Bayraktar, "Enflasyonu dikkate alarak, belki yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir. Dünyadaki maliyetlere bakarak bir düzenleme yapabiliriz. İlk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, "Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Pandemi sonrasında devlet olarak artan emtia fiyatlarına karşı vatandaşımızı ezdirmedik. Bütün Türkiye'deki vatandaşlarıma uyguladığımız elektrikte düşük kademede yüzde 60'ını devletin karşıladığı, yüksek kademede ise yüzde 40'ını devletin karşıladığı, doğalgazda yüzde 65'ini devletimizin sağladığı genel destek uyguluyoruz. Su faturalarının elektrik faturalarını geçtiği bir dönemdeyiz. Enflasyonu dikkate alarak, belki yıl içerisinde bir kerelik bir düzenleme olabilir. Dünyadaki maliyetlere bakarak bir düzenleme yapabiliriz. İlk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz."

HALEP'E ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ

Bayraktar, yönetimin olgunluk kazanmasından sonra muhataplar netleştikten sonra Suriye’ye üst düzey bir ziyaret düşündüğünü anlatarak mevcutta harekat bölgelerine 210 megavatlık elektrik verdiklerini bunu güneye götürme arayışında olduklarını bildirdi. Kilis'teki mevcut doğal gaz hattını Halep'e taşıyabileceklerini vurgulayan Bayraktar, "6 aylık süreç içerisinde Halep’e 500 megavata kadar elektrik ihracına başlayabiliriz. Bir sene içerisinde boru hattıyla birlikte Halep’teki santral beslenebilir" dedi.

SURİYE'NİN PETROL ÜRETİMİ

Bayraktar, Suriye'nin 2000'li yılların başında 630 bin varil petrol üreten bir ülke olduğunu anımsatarak, "İyi bir saha etüdü ve sismik bir çalışmayla potansiyel artabilir. Bakımı, işletilmesi bu rakamlar yukarı çıkabilir" diye konuştu.

GABAR'DA PETROL ÜRETİMİ

Gabar'da günlük 75 kuyuda 71 bin varillik petrol üretiminin halihazırda gerçekleştirildiğini, bunun dünya standartlarında en kaliteli petrol olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının kendilerinin kızılelması olduğunu bildirerek Türkiye'nin yurt dışında günlük 41 bin varillik petrol üretimi bulunduğunu söyledi.