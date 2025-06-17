Enerji Bakanı Bayraktar: İran'dan doğalgaz akışında sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz arz güvenliğinde sıkıntı olmadığını belirterek "İran'dan gaz alıyoruz, petrol almıyoruz. Gazda da sıkıntı görmüyoruz." dedi.

“İSRAİL-İRAN GERİLİMİ PETROL ARZINI ETKİLEYEBİLİR”

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail-İran çatışmasının, petrolün arzına yönelik olumsuz bir durum yaratabileceğini söyledi.

Petrol fiyatlarında yükseliş olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Dünyadaki arzla alakalı bir olumsuz durum yaratması söz konusu olabilir. Zaten fiyatlar hemen kendini gösterdi. Bir parça yukarı çıkıyor. Daha da yukarı çıkabilir mi? Çıkabilir ama arz tarafında biz bir sorun görmüyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE, 2019'DAN BU YANA İRAN'DAN PETROL ALMIYOR

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2019'dan beri İran'dan herhangi bir petrol alımı yapmadığını belirterek "Basra çıkışlı, Hürmüz'ü geçerek Türkiye'ye gelen bir ham petrol tedariki var. Geçen seneki rakamlara göre yüzde 20 civarında. Onu bir şekilde ikame etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.