Enerji Bakanı Bayraktar: “Suriye’ye sağladığımız enerjiyi artırmayı planlıyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar, başkent Abu Dabi’de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'na katıldı.

Bölgesel iş birliklerine değinen Bayraktar, “Komşularımızla olan enterkonneksiyonlarımızı artırmayı ve üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an Irak’a enerji sağlıyoruz. Yakın zamanda Suriye'ye sağladığımız enerjiyi de artırmayı planlıyoruz ve umarız bölgede istikrar sağlanır. Bu nedenle bölgesel bağlantılar ve iş birliği her zamankinden daha önemli” dedi.