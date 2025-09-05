Enerji Bakanı’ndan ‘Soma’ açıklaması: “Oyuncu değişikliğine gideceğiz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa’daki Soma Dereköy Maden Sahası’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve basın mensuplarına madencilik sektörüne ilişkin değerlendirmeler yaptı.

2015’te özelleştirip Torku’ya (Konya Şeker) satılan ve yakın bir süre önce üretimin durduğu Soma Termik Santralı’nda yeniden üretime başlanacağını duyuran Bakan Bayraktar, AA'nın aktardığına göre şöyle konuştu:

TEŞVİK MESAJI

"Soma’da iyi bir işletmecilik olmadı; bir oyuncu değişikliğine gideceğiz. Bu santrali daha profesyonel işletecek bir oyuncu ve işleticiyle Soma yoluna devam edecek. Yerli kömürle alakalı yerli teşvik programı ile duruşumuzu koyuyoruz.

Madencimizin, çalışanımızın ücretini ödemeyenler bu teşviklerden istifade edemeyecek. Kamuya borcu olan şirketler de borcunu ödedikten sonra teşviklerden yararlanabilecek. Uzun yıllardan beri beklenen bir programdı. Bununla birlikte buradaki kardeşlerimiz işlerine devam edecek.

Yerli kaynak çok önemli. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burası, Soma şehitlerimizin olduğu bir yer. İşin özünde çevre duyarlılığı, iş sağlığı ve güvenliğini dikkate alan bir mantıkla yürümek istiyoruz. Tüm madenlerimizde çalışan vatandaşımıza zarar gelmeden, iş sağlığına riayet ederek, sağlıkla çalışmalarımızı yapacağız inşallah."