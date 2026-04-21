Enerji Bakanlığı önünde açlık grevine başlamışlardı: 110 madenci gözaltına alındı

Ödenmeyen ücret ve tazminatlarını almak için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüş başlatan Doruk Madencilik işçileri, 9 günün ardından başkente ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde “Açız, yoksuluz, çıplağız” diyerek açlık grevine başlayan madencilerden 110’u gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş, gözaltı sırasında bir işçinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını belirtirken, alandaki işçilerin battaniye, ilaç ve hekim taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

POLİSTEN SERT MÜDAHALE

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkan Doruk Madencilik işçileri, 9 gün süren yürüyüşlerinin ardından dün Ankara’ya ulaştı.

İşçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na doğru yürüyüşüne polis sert şekilde müdahale etti.

Müdahale sırasında, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler daha sonra serbest bırakıldı.

Bu sırada yürümelerine izin verilen madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaştı.

Madenciler, bakanlık önünde üstlerini çıkararak, açlık grevine başladıklarını açıkladı.

Fotoğraf: Bağımsız Maden İş

"BİZ ANKARA’YA KEFENİMİZLE GELDİK, BURADAYIZ!"

Bağımsız Maden-İş Sendikası’nın bugün yaptığı açıklamaya göre toplam 110 madenci gözaltına alındı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“110 madenci gözaltına alındı!

Enerji Bakanlığı önünde muhatap bulmayı beklerken verilen yanıt, 110 arkadaşımızın gözaltına alınması oldu. Biz madencileriz, gözaltılarla yılmayız; çıkar, kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce de söylemiştik: Biz Ankara’ya kefenimizle geldik, buradayız!”

Daha önce de söylemiştik: biz Ankara'ya kefenimizle geldik, burdayız!… pic.twitter.com/6QynXRhryV — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 21, 2026

"MADENCİYE ZARAR GELİRSE SORUMLUSU VALİLİK VE EMNİYETTİR"

Bağımsız Maden-İş, yaptığı açıklamada Ankara Valiliği ve Emniyet’i işaret etti.

Açıklamada, Ankara’daki soğuk hava koşullarına rağmen kronik hastalar ve yaşlı işçiler için talep edilen battaniyelerin verilmediği, ilaçların bulunduğu çantaların alana sokulmasına izin verilmediği ve sağlık ekiplerinin girişinin engellendiği belirtildi.

Sabaha karşı 110 madenci ve sendika yöneticisinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, gözaltı sırasında fenalaşan bir işçinin hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sendika açıklamasında, “Bize yaşattıkları açlık yetmedi, işkence ediyorlar. Madenci halktan değil mi? Bu ülkenin evladı değil mi? Hakkımızı istiyoruz!” denildi.

— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 21, 2026

***

İŞÇİLERİN TALEPLERİ

İşçiler, aylarca ödenmeyen maaşlarının yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) dönemi öncesi ile sonrasına ait kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesini talep ediyor.

Ayrıca madenciler, kendi rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasının son bulmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamlarının sağlanmasını istiyor.

Sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iade edilmesi ve madenin kamulaştırılarak iş güvencesinin teminat altına alınması da talepler arasında yer alıyor.

***

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüşün 9. gününde Ankara’ya ulaşmıştı.

Ümitköy'de sabahlayan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isterken polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılaşan işçilere müdahale sırasında, Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçiler gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bu sırada yürümelerine izin verilen bir grup işçi, yürüyerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne ulaşmıştı. Madenciler, bakanlık önünde üstlerini çıkararak, açlık grevine başladıklarını açıklamıştı.

Maden İşçileri eylemlerini sürdürürken kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı. Madencilerin etrafı araçlarla kapatılmıştı.

Polis, abluka altında grev yapan maden işçilerinin yanına 21.00'dan sonra basın mensuplarının girişine de engel olmuştu.