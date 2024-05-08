Enerji çalışanları sendikalaştı

Enerji sektöründe çalışan işçiler, Enerji Çalışanları Sendikası’nın kurulum aşamasını tamamladı. 260 bin enerji çalışanının 2 bin 600’ünün üye olması takdirde sendika yetkiyi eline alacak. 2 bin üyeyi geçtiklerini belirten işçiler, patrondan değil işçiden yana bir sendikal anlayışın hâkim kılınacağını vurguladı.

HABER MERKEZİ

Enerji sektöründe çalışan işçiler, bağımsız olarak örgütledikleri Enerji Çalışanları Sendikası’nın kurulum aşamasını tamamladı.

Daha önce Doğu Karadeniz Şubesi açılışını tamamlayan sendika, 12 Mayıs Pazar günü Bursa’da Güney Marmara Şubesi’nin açışını gerçekleştirecek.

Sendika bürokrasisine karşı, bağımsız, işçilerin örgütlü mücadelesini yükseltme ihtiyacı doğrultusunda harekete geçtiklerini belirtirken işçiler, elektrik alanında daha şimdiden 7 bölgede 21 dağıtım bölgesinde çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Ülkede 260 bin enerji çalışanının 2 bin 600’ünün üye olması takdirde sendika yetkiyi eline alacak.

Bunun için örgütlenme faaliyetini sürdürdüklerini belirten işçiler, kurulum aşamasının daha çok yeni olmasına rağmen ülke genelinde 2 bin üyeyi geçtiklerini belirtti.

Tüm enerji sektöründe çalışan işçileri Enerji Çalışanları Sendikası’nda mücadeleyi yükseltmeye çağıran sendika üyesi işçiler, şimdiki hedeflerinin barajı geçerek ülkede enerji çalışanlarının yetkili sendikası olmak olduğunu belirtti. Sendikanın kurucu üyeleri arasında bulunan Muzaffer Kurtuluş, enerji işçilerinin sahipsiz olmadığını, patrondan değil işçiden yana bir sendikal anlayışın hâkim kılınacağını vurguladı.

Kurtuluş, “İşçiden kesilen parayla işçiye kafa tutan sendikalara karşı işçiler birlik oldu. Haksızlığa karşı mücadele etme kararı alarak yola koyulduk. Güçlü dediğimiz sendikalar o gücü bizim sayemizde elde ettiler. Bizden aldıkları gücü kullanarak iş yerlerinde yandaşların çıkarlarını gözettiler. Korumanız gereken işçiyi korkutarak sürdürdüğünüz bu düzen bitiyor. Gücümüzü birlikteliğimizden aldığımız tüm enerji işçisi arkadaşlarla yola koyuluyoruz” ifadelerine yer verdi.