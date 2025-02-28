Enerji Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Kurtuluş: "Enerji işçilerinin talepleri bir an önce karşılanmalıdır"

Trabzon Çoruh EDAŞ Arsin Bölge Müdürlüğü’nde çalışan Enerji Çalışanları Sendikası’na üye işçiler, sendika şube başkanının işten çıkarılması ve maaş ödemelerindeki düzensizlikleri proteste etmek için Bölge Müdürlüğü önünde başlattığı direniş devam 17'inci gününde devam ediyor. İşçiler bugün Arsin Çoruh EDAŞ işletme şefliği önünden direniş çadırına yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası açıklama yapan Enerji Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Muzaffer Kurtuluş açıklama yaptı. Kurtuluş, "Ülkemizde ekonomik kriz derinleştikçe, yoksulluk arttıkça sömürü katmerleşiyor. Şirketler, iktidarın korumasında krizin faturasını her fırsatta emekçilere çıkarmaya devam ediyor. Memleketin dört bir yanında insanca bir yaşam için işçiler mücadele veriyor" dedi.

Kurtuluş şunları ifade etti:

"Ülkemizde ekonomik kriz derinleştikçe, yoksulluk arttıkça sömürü katmerleşiyor. Şirketler, iktidarın korumasında krizin faturasını her fırsatta emekçilere çıkarmaya devam ediyor. Memleketin dört bir yanında insanca bir yaşam için işçiler mücadele veriyor. Ankara Çayırhan’da maden işçileri özelleştirmeye karşı direniyor. Buradan ülkenin dört bir yanında direnen işçi kardeşlerimizi selamlıyoruz. Bir ülkede rejimin karakterini anlamak açısından bakılacak temel parametre işçilerin, emekçilerin yaşam standardıdır. Türkiye holdingler, şirketler ve sermaye sahipleri açısından cennet, emekçiler için ise hayatta kalmanın her geçen gün zorlaştığı bir cehenneme dönüştürülmüş bulunmaktadır. Memleketin bir türlü çözül-e-meyen temel çelişkisi emek- sermaye çelişkisi ve egemenlerin yarattığı emek sömürüsüdür. Bu sömürünün panzehri mücadele etmek, sınıf dayanışmasını büyütmektir. O nedenle başka yolu yok, bir araya gelecek, omuz omuza verecek, kurtuluşun tek başına değil hep beraber gerçekleştirilebileceğini unutmadan hareket edeceğiz ve mutlaka başaracağız.

"ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNE ENGELLER ÇIKARTILIYOR"

Kazancı Holdingin sahibi olduğu Çoruh Elektrik Dağıtım Şirketine bağlı işletmelerde son bir yılda 17 işçi arkadaşımız yaşamını kaybetti, son bir ayda 2 arkadaşımız yaralandı. Peki niçin yaşanıyor bu ölüm ve yaralanmalar? İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun davranılmadığı, gerekli önlemler alınmadığı, işgücü maliyetini azaltarak daha fazla kar elde etmek için dört kişinin yapabileceği bir işi sadece iki kişi yapmaya zorlandığı için yaşanıyor. Örgütlenmenin önüne engeller çıkarılıyor, disiplin yönetmeliği bir baskı aracına dönüştürülerek hak aramanın önüne geçilmek isteniyor. İşten çıkarmalarla işçilere göz dağı verilmek isteniyor. Enerji iş kolundaki özelleştirmeler sonrasında ücretler düşürülüyor. Burada tam 17 gündür bir hak arama mücadelesi, emek mücadelesi veriliyor. İşçi arkadaşlarımız insanca çalışma ve yaşama koşulları talep ediyor. Bu talepler bir an önce karşılanmalı, Uğur Ertürk arkadaşımız işe iade edilmelidir."