Enerji Çalışanları Sendikası, Güney Marmara şubesini açtı

Enerji Çalışanları Sendikası, bugün Güney Marmara şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Trabzon’da açılan ilk şubenin ardından ikinci şube olarak Güney Marmara şubesinin açıldığı belirtilen açıklamada, sendikanın bölgesel yeterliliği sağladığı da söylendi.

Enerji Çalışanları Sendikası, bugün Güney Marmara şubesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında, sendikalar içinde artan bürokrasi ve işverenin yanında yer alma tutumlarının karşısında yeni bir sendika açma ihtiyacı duyarak Enerji Çalışanları Sendikası’nın kurulduğu vurgulandı. Trabzon’da açılan ilk şubenin ardından ikinci şube olarak Güney Marmara şubesinin açıldığı belirtilen açıklamada, sendikanın bölgesel yeterliliği sağladığı da söylendi.

Açıklamada “Bu sese kulak verin, bu ses enerji çalışanlarının sesidir” dendi. Sendika, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise “Tüm Türkiye’de enerji çalışanlarının hak ettiği sendikayı birlikte büyüteceğiz” ifadelerini kullandı. Öte yandan şube açılışına TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Öğretmenler Sendikası da katıldı.