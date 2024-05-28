Enerji Çalışanları Sendikası, iş cinayetlerini protesto etti

Enerji Çalışanları Sendikası, Trabzon ve Bursa’da alana çıkarak, Şanlıurfa Viranşehir’de Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’nde çalışan 26 yaşındaki Enerji Çalışanları Sendikası üyesi Yusuf Turan’ın iş cinayetinde ölmesini protesto etti.

Enerji Çalışanları Sendikası, Trabzon ve Bursa’da alana çıkarak, Şanlıurfa Viranşehir’de Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’nde çalışan 26 yaşındaki Enerji Çalışanları Sendikası üyesi Yusuf Turan’ın iş cinayetinde ölmesini protesto etti.

Sendika üyeleri yaptıkları açıklamada, “Biz, Enerji Çalışanları Sendikası olarak, en başta özelleştirmelerin bu sorunlara sebep olduğunu biliyoruz. Grev yasağının olduğu iş kolunda, grev yasağının kaldırılmasını,; taban maaş uygulamasını ve eşit işe eşit ücret politikasını sonuna kadar savunacağız! Tüm bunları birlikte başaracağız!” denildi.

Açıklamada, 2024 yılında yaşamını yitiren enerji çalışanlarının isimleri sayılarak anılarına saygı duruşunda bulunuldu.

Enerji Çalışanları Sendikası’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Yusuf Turan, Şanlıurfa Viranşehir’de Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’nde çalışan 26 yaşındaki Enerji Çalışanları Sendikası üyesi, bir iş kardeşimizdi. Vefatını bugün öğrendik. Tüm sevenlerine ve enerji çalışanlarına baş sağlığı dileriz.

Yusuf Turan 2 çocuk babasıydı, 26 yaşında gencecik bir işçiydi. Kuşkusuz hayalleri vardı, yaşayacak çok zamanı; elinden alındı. Yitirdiğimiz yalnızca Yusuf olmadı. Gece mesaisi bittikten sonra, evine vardığında, başını okşadığı çocuklarının; gülen gözlerini yitirdik. Geride acılı bir aile kaldı.

Yusuf beş senedir aynı işte çalışıyordu. Kaza geçirdiği gün yanındaki personel yüksek akımda çalışabilir sertifikası olmayan, yeni işe girmiş işçilerdi. Mecburdu direğe kendi çıkacaktı… Çıkmasa koordinatör belki işini sonlandıracaktı. Çıktığı direkte akıma kapıldı ve aşağı düştü. Yoğun bakımda yitirdik Yusuf’u.

Yusuf Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’nde çalışan, iş cinayetine kurban giden ilk işçi değildi. Daha geçtiğimiz günlerde Batman’da İrfan Demir hayatını kaybetmişti.

Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’nde peş peşe yaşanan bu ölümlü kazalar tesadüf değildir. Şirket bir yandan tecrübeli işçileri, sendikal faaliyetlerinden dolayı işten çıkartıp; personel eksiltirken, bir yandan genç ve tecrübesiz işçileri işe alıyor. Enerji işçileri arasında bilinir ki: Tecrübe ancak 2 senede kazanılır. Fakat şirket iş güvenliğini ve uzmanlığını önemsemeden tecrübesiz personeli gece mesailerine tek ekip olarak gönderiyor. Şirket daha yakın zamanda “sendikal faaliyet, mobil ekibe katılmama, rotasyonu kabul etmeme” gibi hukuki ve hakkaniyetli olmayan sebeplerden dolayı 24 işçiyi işten çıkarmıştı. Şirketin esas niyeti sefalet ücretlerinden bıkan enerji işçilerinin sendikal faaliyetlerini engellemek ve işçilerin canları pahasına kar elde etmektir. Üstelik tüm bu işçi kıyımını yetkili sendika olan HAK İŞ’i de arkasına alıp gerçekleştirmektedir.

Elbette enerji işçilerinin tek sorunu Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi’yle bitmemektedir. Grev yasağının olduğu enerji dağıtım iş kolunda, iş kolu “ağır ve tehlikeli” sınıfına dahil olmasına rağmen aynı sınıftaki diğer iş kollarına göre ücretler düşük kalmaktadır. Hatta iş kolundaki kimi bölümlerde net ücretler asgari ücretin altında kalmakta; yan haklar lütufmuş gibi işçilere sunulmaktadır. İşçiler düşük ücretler yüzünden fazla mesai yapmak zorunda kalmaktadırlar. Ancak mesai ücretleriyle kıt kanaat geçinen enerji işçileri, ayda yüz saatlere varan fazla mesailer ile tehlikeli yüksek gerilim hatlarında ve yüksek alanlarda çalışmak; endeks okumak için insanların girmeye korktuğu sokaklarda, her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalmaktadırlar. Fazla mesailer yüzünden yorgunluğunu üstünden atamayan işçilerde, aşırı yorgunluk ve dikkat dağınıklığı görülmektedir. İş kazalarının en büyük sebeplerinden biri budur.

Son on beş yılda özelleştirmelerle beraber, enerji sektörü devlet tarafından tamamen şirketlerin insafına bırakılmıştır. Kamu denetimi enerji iş kolunda yok denecek kadar azdır. Vergi rekortmenliğinde birbirleriyle yarışan bu şirketler, söz konusu işçinin güvencesi ve alın teri olduğunda kulakları duymaz gözleri görmez oluyorlar. Göstermelik birtakım tedbirlerle sorumluluklarını üstlerinden atmaya çalışan bu şirketler, bu düzeni; sözde işçinin hakkını savunacak olan, sarı sendikalar aracılığıyla bugüne getirmiştir.

Evlerimiz aydınlansın diye gece gündüz çalışan enerji işçilerinin sorunları kimsenin görmezden gelemeyeceği sorunlardır. Türkiye’de 200 binin üzerinde enerji işçisi, aileleriyle beraber yarım milyon yurttaş bu sorunlardan etkilenmektedir. Denetimsiz, güvencesiz ve düşük ücretli çalışma koşulları yarım milyon yurttaşı etkilemektedir.

Biz, Enerji Çalışanları Sendikası olarak, en başta özelleştirmelerin bu sorunlara sebep olduğunu biliyoruz. Grev yasağının olduğu iş kolunda, grev yasağının kaldırılmasını,; taban maaş uygulamasını ve eşit işe eşit ücret politikasını sonuna kadar savunacağız! Tüm bunları birlikte başaracağız!

Şimdi 2024 yılında hayatını kaybeden, iş kardeşlerimiz, enerji çalışanlarının isimlerini sayacağız:

Yusuf Turan

Sedat Güner

Kasım Kabakçı

Bülent Hafalır

Akif Dinçer

Sedat Güner

Mazlum Turunç

İrfan Demir

Onları unutmayacağız, aileleriyle dayanışma içerisinde olacağız. İş cinayetlerinin önene geçebilmek için var gücümüzle çabalayacağız. Birlikte başarabiliriz.

YAŞASIN SENDİKAL MÜCADELEMİZ!”