Enerji Çalışanları Sendikası'ndan bakanlığa baraj davası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sendika üye sayılarını açıklamasının ardından baraj altında kalan sendikalardan biri olan Enerji Çalışanları Sendikası, bakanlığın mahkeme kararlarına uymadığını belirterek dava açtı.

HABER MERKEZİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sendika üye sayılarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Bakanlığın verilerine göre kimi sendikalar yüzde 1'lik iş kolu barajını aşamadı. Barajı geçemeyen sendikalar, bakanlığın istatistikleri açıklama tarihine itiraz ediyor. Bu sendikalardan biri olan Enerji Çalışanları Sendikası (EÇS), Resmi Gazete'deki verilere göre 0.96'da kaldı.

Bakanlığın verisinin güncel olmadığını savunan EÇS Hukuk Danışmanı Uğur Güler, verilerin açıklanma tarihiyle ilgili Yargıtay kararı olduğunu, bakanlığın mahkeme kararlarına uymadığını belirterek, dava açtıklarını ifade etti.

Güler, şöyle konuştu: "24 Temmuz tarihinde açıklanan istatistiklerde sendikamız bağlı olduğu işkolunda yüzdelik olarak 0,96 oranında açıklanmıştır fakat bu oran ve sayı güncel sayılarımızı yansıtmamaktadır. Bakanlıktan yetkili kişilerden aldığımız bilgilere göre eski tarihli üye sayılarına göre açıklama yapıldığını kendileri de itiraf etmiştir."

Güncel tarihte barajı geçtiklerini söyleyen Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istatistiklerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihin bir gün öncesine ait olması gerektiğini söylüyor. Bu karar oy birliğiyle alınmıştır. Biz bu kararla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuruda, istatistiklerin eski tarihler esas alınarak açıklandığını söyledik. Güncel tarihte biz barajı geçmiştik. Aynı zamanda Ankara 4. İş Mahkemesi'nde yargılaması devam eden davamızı da açmış bulunmaktayız. Bakanlık açıkça içtihatlara aykırı davranmaktadır ve karar binlerce işçinin, emekçinin iradesini yok sayan bir sonuç doğurmuştur. İşçinin sendika kurma ve seçme hakkı Anayasa'dan ve kanunlardan gelmektedir. Biz kimseden bir lütuf beklemiyoruz, 18 Temmuz tarihinde barajı aşan sayıya ulaşmıştık fakat 24 Temmuz'da açıklanan istatistikler 16 Temmuz tarihinin verileri baz alınarak açıklanmıştır. Bu yanlıştan dönülmesini, Yargıtay kararlarına uygun hareket edilmesini ve hakkımız olanı istiyoruz."