Enerji enflasyonu Boğaz’da düğüm

Melisa AY

Başta ABD olmak üzere desteğini arkasına alan İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının şiddetlenmesi ve ABD savaş uçaklarının İran’a yönelik saldırıları, kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapanmasını gündeme getirdi. İran Meclisi’nin Boğaz’ı kapatma yetkisini onaylamasının ardından kapatma kararının her an alınabileceği ihtimali kuvvetlendi. İran’ın olası kapatma kararının hem dünya hem de Türkiye ekonomisini vurması ve ardından kartopu etkisi yaratma potansiyeli taşıyor.

ABD ambargosunun ticaretini büyük ölçüde kilitlediği İran’ın güneyinde bulunan Hürmüz Boğazı, Körfez ülkeleri başta olmak üzere Basra ve Umman körfezlerindeki ticaret için de önemli bir noktada bulunuyor.

ZİNCİRLEME ARTIŞ YARATACAK

Dünya ticaretini değiştirmesi beklenen karara rağmen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ortamının da etkisiyle kriz anlarında kırılganlığı artan yapısını yok sayarak Türkiye ekonomisinin Hürmüz Boğazı’nın kapanmasından etkilenmeyeceğini savundu.

Bakan Şimşek, savaşa "jeopolitik gerginlik" diyerek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Şimşek, "Artan jeopolitik gerginliklerin ekonomimize etkilerini çok boyutlu olarak analiz ediyor ve muhtemel senaryoları detaylı olarak değerlendiriyoruz. Piyasalarda istikrarın ve ekonomimizde sağlıklı işleyişin sürdürülmesi için kurumlarımız güçlü bir eşgüdüm içinde gereken tedbirleri hızlı ve kararlı şekilde almaya hazırdır. Hürmüz Boğazının kapanması durumunda senaryolar üzerinden ekonomimize yönelik yapılan spekülasyonlara lütfen itibar etmeyiniz. Programımızla ekonomimizin şoklara karşı direncini önemli ölçüde artırdık. Enflasyonla mücadelede kararlıyız, dezenflasyonun devamı için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

2 yılı aşan görev süresinde ‘enflasyonla mücadele’ programında somut başarı elde edemeyen Şimşek, tüm dünyada enerji fiyatlarını etkileyecek krize ilişkin ‘Sıkıntı yok’ dese de durum Türkiye’yi ilk günden etkilemeye başladı. Türkiye’nin doğrudan petrol ithalatı yapmadığı İran’a yönelik İsrail-ABD işbirliğindeki saldırılar, akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Benzin fiyatları 2 haftada ortalama yüzde 9,63 artarken mazota yansıyan zam yüzde 18 oldu.

Petrol ihtiyacının yüzde 90’ınını ithalatla karşılayan Türkiye, doğalgaz ihtiyacının yüzde 25’lik kısmını da çeşitli ülkelerden aldığı LNG ile karşılıyor. Enerjide dışa bağımlı olan ülkede resmi enflasyonda akaryakıtın ağırlığı yüzde 3,33. Türkiye İstatistik Kurumu’nun tartışmalı enflasyon hesaplamasına göre dahi akaryakıtta gerçekleşecek yüzde 20 oranındaki artış, enflasyona 0,66 puan olarak yansıyacak. Akaryakıtta yüzde 30’luk artış ihtimali, enflasyon hanesine 1 puan yazacak.

Geçtiğimiz hafta toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizi ile ilgili karar almayı pas geçmesi de “Jeopolitik gelişmelerin dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir” ifadeleri ile gerekçelendirmişti. Ekonomi yönetiminin bir bölümünün işaret ettiği enerji enflasyonu; üretim, taşımacılık ve hizmet fiyatlarına zincirleme ve dolaylı etkileriyle birlikte, her türden kalemin fiyatını da katlama tehdidini içinde barındırıyor.

Yeni artışların yanı sıra Türkiye, güncel olarak enerji enflasyonunda dünyada ilk sıralardaki yerini koruyor. Nisan ayı itibarıyla enerji enflasyonunda yüzde 44,8 ile OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alan Türkiye, bu alanda Şili gibi ülkelerin çok üzerinde seyrediyor. Şili’de yıllık enerji enflasyonu yalnızca yüzde 10,9. Dışa bağımlılık ve fiyat oynaklığına açık enerji yapısıyla Türkiye, Hürmüz Boğazı gibi stratejik bir noktada yaşanacak kesintiden ciddi şekilde etkilenme potansiyeline sahip.

DÜNYA TİCARETİ SARSILABİLİR

İran, dünya genelinde bilinen petrol rezervleri sıralamasında 3’üncü sırada bulunuyor. Ülkede toplamda 208 milyar varillik bir petrol rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. Doğalgaz açısından da tablo benzer, 32 trilyon metreküplük doğalgaz rezerviyle İran, bu alanda dünyada 2’nci sırada yer alıyor.

Her gün dünya çapında tüketilen yaklaşık 105 milyon varillik petrolün beşte biri, yani 20 milyon varili, bu boğazdan taşınıyor. Öte yandan günlük yaklaşık 100 milyon metreküp sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) geçişi de yine Hürmüz üzerinden sağlanıyor. Enerji ithalatının önemli kısmını Çin’e yaptığı bilinen İran’da, ambargolar nedeniyle deniz ticareti de tam olarak saptanamıyor. Bu ülkeden herhangi bir yöne mal taşıyan kuru yük ve tanker gemilerinin, deniz trafiği otomatik tanımlama sistemini (AIS) devre dışı bıraktıkları biliniyor. Bununla beraber ‘gölge gemiler’ ile resmi olarak İran’ın dahil olmadığı, ancak bu ülke ile ticaret yapan ülke ve şirketlerin varlığı da biliniyor.

Bilinen ve bilinmeyen ticaret hacmi ile Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapatılması, dünya ticaretini de sarsma potansiyeline sahip. Dünya enerji arzına beklenen etkilerin yanı sıra deniz ticaretinin Ümit Burnu gibi alternatif rotalara yöneltilmesi, daha uzun gemi seferlerine yol açacağından milyarlarca dolar zarar yaratabilir.