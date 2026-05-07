Enerji fiyatları rekor seviyede

Ekonomi Servisi

Doğalgaz, elektrik, benzin, motorin ve LPG fiyatları, son dönemdeki artışlarla rekor kırdı. Doğalgazda ortalama fiyat artışı nisanda aylık yüzde 44,47, yıllık yüzde 94,71 oldu. Enerji ve ekonomi yönetimi, sübvansiyonları kademe kademe azaltmayı hedeflemesi yeni zamların kapıda olduğunu işaret etti.

Elektrik ve doğalgaza en son yapılan yüzde 25'lik zam, Nisan ayında kendini gösterdi. Doğalgazda ortalama fiyat artışı nisanda aylık yüzde 44,47, yıllık yüzde 94,71 oldu. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıtta devam eden sübvansiyonun yıllık maliyeti 1 trilyon TL olarak hesaplandı.

ABD-İran savaşı, brent petrol ve küresel piyasalarda akaryakıt fiyatlarının yüksek oranlarda artmasına yol açtı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre nisanda motorin fiyatları aylık yüzde 12,05, benzin fiyatları yüzde 3,08 arttı.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 63,63

Savaşın başladığı mart ayında motorin yüzde fiyatı 14,4, benzin fiyatları da yüzde 7,95 oranında artmıştı. Yıllık artışlar, motorinde yüzde 63,63, benzinde yüzde 38,2 oldu. TÜİK, benzin ve motorin fiyatlarını, en son pompa fiyatları yerine ilgili ayda Türkiye’de satılan toplam benzin ve motorinin ortalama fiyatını esas alarak belirliyor. Bu nedenle benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artışların etkisi, mayıs ayında hissedilmeye devam edecek.