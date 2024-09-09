Enerji fiyatlarında Türkiye zirvede

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye, enerji enflasyonu ile dünyada birincilik konumunu korumaya devam ediyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) temmuz ayı enflasyon verilerine göre, Türkiye 38 OECD ülkesi içinde enerji fiyatları enflasyonunda 1’inci sırada yer alıyor.

Türkiye’de temmuz ayında enerji fiyatları enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 arttı. Bu oran, OECD ortalaması için yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Haziran ayında enerji fiyatları enflasyonunda OECD ortalaması yüzde 3,3 olmuştu.

Listede Türkiye’ye en yakın ülke olan Kolombiya ise temmuzda yıllık yüzde 16’lık enerji enflasyonu oranı ile 2’nci sırada yer aldı. Türkiye, enerji fiyatlarındaki artışta listedeki takip eden ülke olan Kolombiya’ya 5 kattan fazla fark atmış oldu. Kolombiya’yı, temmuzda yıllık yüzde 15 enerji fiyatı enflasyonu ile Şili 3’üncü olarak takip etti.

Avro Bölgesi’nde ise aynı dönemin enerji enflasyonu yıllık yüzde 1,2’de kaldı. Listenin sonunda ise enerji fiyatlarındaki azalış ile eksi enflasyon ölçülen Letonya bulunuyor. Litvanya’da enerji fiyatları temmuzda yıllık yüzde 11,6 azaldı.

Enerji fiyatları, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre Slovakya, Estonya, G7 ortalaması, Almanya, ABD, İtalya, Slovenya, İrlanda, İsveç, Norveç, Litvanya, Finlandiya, Birleşik Krallık ve Letonya’da düştü.

Türkiye’nin enerji enflasyonunda, temmuz ayında elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 38’lik dev zam da artış hızında etkili oldu. Enerji fiyatlarındaki artışta, ürün için ödenen bedel ile birlikte yüksek vergi oranları da etkili oldu.

Zamlarla birlikte Türkiye enerji fiyatlarındaki artış listesinde zirvedeki yerini kaptırmayacak gibi görünüyor. OECD’nin ağustos ayı enflasyon listesinde Türkiye’nin yine başı çekmesi olası. Ağustos ayında doğalgaz fiyatlarına yapılan yüzde 38’lik zam da bir sonraki ayın enflasyonuna yansıyacak.