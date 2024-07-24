Enerji iletim hattı için ağaç katliamı

Ormanlarda parçalanmaya neden olan, yangın riskini artıran enerji iletim tesisleri için Kocaeli Kartepe’de ağaç katliamı yapılıyor. Bölge halkının aktardığına göre, kesilen binlerce ağaç yol kenarlarında istiflenirken yüzlerce kamyonla taşıma işlemi yapılıyor. Kesim yapan işçiler ise kesimlerin izin olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

Ülke orman yangınlarını endişeyle takip ederken diğer yanda sermaye ağaç kesimine devam ediyor.

Kocaeli Kartepe’de sınırlarında bulunan Kuzuyayla Tabiat Parkı’ndan ağaç katliamı yaşanıyor.

Teleferiklerin de bulunduğu bölgede yeni elektrik iletim hatları için 10 kilometre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde alandaki ağaçlar kesilmeye başlandı.

Yapılan ağaç katliamını görüntüleyen bölge halkının işçilerden aldığı bilgiye göre, kesimin izin olduğu ve Kartepe zirvesine yeni otel ve tesisler yapılacak.

OEMAN YANGINLARINI TETİKLİYOR

Enerji iletim tesisleri ormanlar için büyük tehdit.

Ormanların ormancılık dışı faaliyete açılmasıyla birlikte kurulan enerji tesisleri ve iletim hatları bölgedeki ekolojik dengeyi bozarken yangın tehlikesini de artıyor.

Sıcak havalarda çıkan tek bir kıvılcım yüzlerce hektar ormanın yok olmasına neden oluyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2023’dt ormanlık alana kurulan enerji tesisleri ve iletim hatları nedeniyle 142 yangın çıktı ve bunun 7’si Bolu’da yaşandı.

Bu yangınlar toplamda 4 bin 536 hektar ormanlık alan kül oldu.