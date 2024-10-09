Enerji işçisi eylemde

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ’de çalışan DİSK Genel İş’te örgütlü işçiler, ödenmeyen ikramiye alacaklarına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Egemenlik Binası önünde eylem gerçekleştirdi. Genel İş İzmir 2 ve 9 No’lu Şube üyesi işçilerin eyleminde "İkramiyelerin gününde ödenmesini talep ediyoruz" pankartı açıldı.

Basın açıklamasını okuyan Genel İş İzmir 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar, “Uzun yıllardır biz İZENERJİ emekçilerinden fedakarlık yapmamızı bekleyen bir anlayışı doğru bulmuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde emek sarfeden tüm üyelerimiz yıllardır bu sağduyuyu göstermiş durumdalar. Artık yeter, ücretlerimiz gününde ödensin, biz verilen sözler tutulsun” diye konuştu. Yakın zamanda TİS sürecinin başlayacağını hatırlatan Kenar, “İZENERJİ emekçileri olarak TİS süreci başlamadan önce bu ikramiye krizinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Fakat yaşanan bu süreçte Belediye Başkanı Sayın Tugay ve bürokratları ile yapmış olduğumuz görüşme sonrasında olumlu bir sonuç çıkmamıştır” dedi.

Ödemelerin acil olarak yapılmasının talep edildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kısa süre önce eğitim süreci başlamış olup almış olduğumuz ücretlerimizin büyük çoğunluğunu çocuklarımızın okul ihtiyaçlarında harcamış bulunmaktayız. Bu zorlu koşullarda maaşımızın dışında nefes alabileceğimiz tek dayanağımız olan ikramiyelerimiz de zamanında ödenmediği takdirde yaşamımızı idame edemeyecek duruma geliyoruz. Buradan büyükşehir bürokratlarına sesleniyoruz, belediyemizde olan krizin faturası biz emekçilere kesilemez. TİS’den doğan bütün haklarımızın gününde ve zamanında yerine getirilmesini talep ediyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz.”

BELEDİYEDEN HUKUK RESTİ

Eylemin ardından ise İzmir Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayınladı. Günü gelip ödenmemiş ücret veya ikramiye alacağı bulunmadığının ifade edildiği açıklamada, “Çalışanlarımızın ve sendikalarımızın çalışma hukukundan kaynaklanan ifade ve toplu eylem haklarına saygı duymaktayız; fakat bu eylem haksız, dayanaksız ve hukuka, toplu sözleşme ve iştiraklerin yerleşik uygulamasına aykırıdır. Hukuka aykırılığın gerekleri, iştiraklerimizin hukuk birimlerince yerine getirilecek, kanuni işlem ve ilgili başvurular yapılacaktır” denildi.

Maaşlarla birlikte ödenmesi gereken ikramiye için olarak ay sonunun işaret edildiğini dile getiren Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül ise, belediyenin açıklamasına dair şunları söyledi: “Bize yine ödeme için ay sonunu söylediler. Ay sonu dediğimizde 25 güne yakın bir gecikme oluyor. Ayrıca, ‘Alacakları yok’ diye talihsiz bir açıklama yapmışlar ve hukuka aykırı, yasadışı bir eylem olduğunu, bununla ilgili yaptırım yapılacağını söylemişler. Baskılar devam ederse biz yarınlarda binlerce işçi ile mücadeleyi büyüteceğiz.”