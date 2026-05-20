Enerji krizi harekete geçirdi: NATO'dan Hürmüz Boğazı için müdahale seçeneği

NATO’nun, Hürmüz Boğazı’nın temmuz başına kadar yeniden açılmaması durumunda ticari gemilere güvenli geçiş sağlamak amacıyla devreye girme olasılığını değerlendirdiği bildirildi.

Konuya yakın kıdemli bir NATO yetkilisi, ittifak içinde bu fikre destek veren ülkeler bulunduğunu ancak henüz tam mutabakat sağlanamadığını söyledi. NATO liderlerinin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek zirvede konuyu ele alması bekleniyor.

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Alexus Grynkewich, olası bir görevle ilgili soruya “Önce siyasi karar alınır, ardından resmi planlama yapılır. Bunu düşünüyor muyum? Kesinlikle” yanıtını verdi.

İttifak üyeleri şimdiye kadar, Hürmüz Boğazı’nda ancak çatışmalar sona erdikten sonra ve NATO dışındaki ülkelerin de yer aldığı geniş katılımlı bir koalisyon kurulması halinde rol alınabileceğini savunuyordu. Ancak enerji fiyatlarındaki yükseliş ve büyüme beklentilerindeki bozulma nedeniyle NATO içinde daha aktif seçeneklerin tartışıldığı belirtiliyor.

Öte yandan NATO ülkelerinin ticari gemilere güvenli geçişi nasıl sağlayacağı netlik kazanmış değil. ABD’nin kısa süre önce başlattığı benzer girişimin, güçlü askeri kapasitesine rağmen birkaç gün içinde askıya alındığı hatırlatılıyor.