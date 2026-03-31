Enerji kriziyle Avrupa alarma geçti

İran savaşı petrol fiyatlarını artırırken Almanya’da akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak için yeni fiyatlandırma sistemine geçiliyor. Buna göre Almanya’da akaryakıt istasyonlarının fiyatları günde yalnızca bir kez, öğle saatinde artırmasına, buna karşılık indirimlerin gün içinde her an yapılmasına izin verilecek. Yeni fiyatlandırma kuralı 1 Nisan’da yürürlüğe girecek.

ABD-İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın 28 Şubat’ta başlamasından bu yana Avrupa doğalgaz fiyatları yüzde 70’ten fazla arttı. AB enerji bakanları bugün bir araya geliyor. Bakanlar petrol ve doğalgaz piyasalarındaki daralmayı koordineli bir şekilde ele almak için hangi somut önlemler almayı değerlendirecek. Brent petrol Mart ayında yaklaşık yüzde 60 yükseldi. ABD, İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş küresel piyasaları altüst ederken, aynı anda hem enflasyon artışı hem de ekonomik büyümede yavaşlama endişelerini tetikledi. Deutsche Welle’deki habere göre İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının artması üzerine diğer ülkeler de çeşitli önlemler alıyor.

Avustralya hükümeti pazartesi günü, üç ay süreyle "yakıt tüketim vergisi" almayacaklarını duyurdu.

Benzer şekilde Vietnam, benzin fiyatlarını dörtte birden fazla düşürmek için yakıta uygulanan çevre vergisini geçici olarak kaldırdı; Hindistan da yakıt vergilerini düşürdüğünü açıkladı.

Polonya’da milletvekilleri cuma günü, akaryakıtta katma değer vergisini yüzde 23’ten yüzde 8’e düşürme planına "evet" dedi, değişikliğin kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İtalya akaryakıt üzerindeki özel tüketim vergilerini indirmiş, hemen peşinden İspanya da katma değer vergisini yüzde 21’den yüzde 10’a düşürdüğünü açıklamıştı. Türkiye’de ise 5 Mart’ta eşel mobil sistemine geçilmişti.

ABD’nin İran’a kara harekâtı başlatabileceği endişesiyle haftanın ilk işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı 110 doların üzerinde seyrediyor.