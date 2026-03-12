Enerji piyasasında alarm: Petrol tekrar 100 doların üzerine çıktı

Ortadoğu’da enerji altyapısına yönelik artan güvenlik riskleri küresel petrol piyasasını sarsarken fiyatlar sert yükseldi.

Umman’ın önemli petrol ihracat terminallerinden biri olan Mina Al Fahal’daki tüm gemilerin tahliye edilmesi ve Irak sularında iki petrol tankerinin hedef alınmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı.

Brent petrol, gün içinde yüzde 10,5’e kadar yükselerek varil başına 101,59 dolara ulaşırken ABD ham petrolü (WTI) ise 96 dolar seviyesine yaklaştı.

Konuya yakın kaynaklara göre Umman, Hürmüz Boğazı dışında yer alan ve Orta Doğu petrolünün küresel piyasalara sevk edilebildiği az sayıdaki limandan biri olarak bilinen Mina Al Fahal terminalindeki gemileri önlem amacıyla tahliye etti.

Irak da iki petrol tankerinin hedef alınmasının ardından petrol terminallerindeki operasyonları durdurdu. Hürmüz Boğazı’nda artan risk nedeniyle üretimi azaltmaya başlayan ilk Basra Körfezi üreticilerinden biri olan Irak’ı Kuveyt ve Suudi Arabistan izledi.

Bu gelişmeler, Uluslararası Enerji Ajansı’nı (UEA) koordineli rezerv salımı kararı almaya yöneltti. Ajans, toplam 400 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu miktarın, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından piyasaya verilen petrolden daha yüksek olduğu ve tarihi bir seviyeye ulaştığı belirtiliyor.

ABD de küresel fiyatları düşürme çabalarının bir parçası olarak Stratejik Petrol Rezervi’nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesini planladığını duyurdu.

Küresel petrol tüketimi günlük 100 milyon varilin biraz üzerinde seyrederken, Körfez ülkelerinin üretimde yaptığı kesintilerin şu ana kadar bunun yaklaşık yüzde 6’sına denk geldiği hesaplanıyor. Uzmanlar, Orta Doğu’daki güvenlik risklerinin devam etmesi halinde petrol arzında yeni kesintilerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.