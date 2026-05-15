Enerji piyasasında arz krizi derinleşiyor: Petrol fiyatlarında sert yükseliş

Petrol, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapalı kalmaya devam etmesi ve savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerin belirsizliğini sürmesiyle haftalık yükselişe yöneldi.

Küresel piyasaları sarsan arz kesintilerinin etkisinin de devam etmesi bekleniyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine yaklaşırken, vadeli kontratlar bu hafta yaklaşık yüzde 6 yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise 102 doların üzerine çıktı.

SİYASİ AÇIKLAMALAR PİYASAYI ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin ardından Fox News’e verdiği röportajda, Hürmüz Boğazı’nın açık olmasına ihtiyaç duymadığını söyledi. Trump ayrıca Şi’nin savaşın sona ermesini istediğini ve daha fazla Amerikan petrolü satın alma fikrine olumlu baktığını ifade etti.

Trump ve Şi’nin cuma günü yeniden bir araya gelmesi planlanırken, Beyaz Saray’dan bir yetkili liderlerin perşembe günkü görüşmelerinde İran savaşı ve Hürmüz krizini ele aldığını belirtti. Çin tarafından yapılan resmi açıklamada enerji başlığına yer verilmedi ancak Ortadoğu konusunun gündeme geldiği aktarıldı.,

KÜRESEL ARZ AÇIĞI UYARISI

Savaş, küresel petrol stoklarının rekor hızda azalmasına yol açarken, Uluslararası Enerji Ajansı bu hafta yayımladığı değerlendirmede çatışmalar gelecek ay sona erse bile piyasanın ekim ayına kadar ciddi arz açığı yaşamaya devam edeceğini bildirdi.

Salı günü açıklanan ABD verileri, çatışmanın enflasyonu yeniden körüklediğini ortaya koyarken, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Trump üzerindeki iç siyasi baskıyı artırdı.

Nisan başından bu yana zaman zaman gerilimler yaşansa da bir ateşkes yürürlükte bulunuyor. Ancak Washington ile Tahran’ın anlaşmazlıklarını çözme konusunda kayda değer ilerleme sağlayamadığı belirtiliyor. Trump kısa süre önce ateşkesin “yoğun bakımda” olduğunu söylemiş ve İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine verdiği yanıtı eleştirmişti.

GERİLİM PİYASAYI BASKILIYOR

ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası sürerken, bölgedeki sular da deniz taşımacılığı açısından tehlikeli olmaya devam ediyor. Perşembe günü ticari bir gemi, boğaz girişinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ele geçirilerek İran karasularına götürüldü.

Çatışmaların başlamasından bu yana Basra Körfezi’nden yalnızca sınırlı sayıda tanker çıkış yapabildi. Bu durum doğalgaz dahil olmak üzere küresel enerji sevkiyatlarında ciddi aksamalara yol açtı.