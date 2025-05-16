Enerji projeleri için Türkiye genelinde acele kamulaştırma kararı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA VE ÇORUM'DA GES VE RES PROJELERİ İÇİN KAMULAŞTIRMA

Buna göre, BALA-2 GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara'da bulunan bazı taşınmazlar ve Topaz RES elektrik üretim tesisinin yapılması amacıyla Çorum'da bulunan bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

İSTANBUL SİLİVRİ'DE KAPASİTE ARTIŞI İÇİN KAMULAŞTIRMA

Silivri RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla İstanbul’da bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

BEŞ İLDE ENERJİ NAKİL HATLARI İÇİN KAMULAŞTIRMA

Öte yandan, enerji nakil hatlarının yapılması amacıyla Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Sivas'ta nakil güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

TEİAŞ’TAN 400 KV’LUK PROJEDE KAMULAŞTIRMA

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "400 kV Çınar TM İrtibat Hatları Projesi" kapsamında projelerin güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından kamulaştırılma yapılacak.