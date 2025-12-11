Enerji sempozyumu başladı: “Piyasa düzeni iflas etti”

BirGün Ankara

TMMOB tarafından 1996 yılından beri iki yılda bir düzenlenen ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası yürütücülüğünde gerçekleştirilen Enerji Sempozyumlarının on beşincisi, "Enerji ve Kamusallık" temasıyla Ankara’da başladı. Sempozyumunda bu yılki, dünyada ve ülkemizde yaklaşık elli yıldır süren enerjinin ticarileştirilmesi ve özelleştirilmesi süreci yurttaş perspektifinden irdelenecek, enerjinin kamusallaştırılması olanakları değerlendirilecek.

Etkinliğin açılış konuşmaları sırasıyla Enerji Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Bülent Damar, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz gerçekleştirdi. Siyasi parti temsilcilerinden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve SOL Parti Ekoloji Sözcüsü Sercan Dede birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

ENERJİ TİCARİ BİR META DEĞİL

Etkinlikte söz alan Enerji Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Bülent Damar şunları söyledi:

“Ülkemizde enerji konusunda pek çok konferans, sempozyum ve panel gibi etkinlikler yapılmaktadır. Ancak bu etkinliklerin büyük bir çoğunluğu enerjiyi bir ticaret metası olarak kabul eden bir anlayış çerçevesinde yapılmaktadır. Genellikle zorunlu alıcı durumundaki enerji kullanan insanlar bu etkinliklerin öznesi değildir. O toplantılarda özne, kömürdür, rüzgardır veya paradır veya benzeri bir enerji katmanıdır. Bu sempozyum boyunca enerjinin bir ticari meta olarak değil de insana hizmet öznesi olduğu bir pencereden irdeleneceğini ve bu açıdan ülkemizdeki belki de tek organizasyon olduğunu söylemekten gurur duymaktayım.

Sempozyumun amacına ulaşmasını dilerken, Sempozyum konuşmacı ve oturum başkanlarına, bu sempozyumun organizasyonunda emeği geçen Sempozyum düzenleme ve yürütme kurulu ile başta Elektrik Mühendisleri Odası emekçileri olmak üzere katkısı bulunan herkese çok teşekkür ederim.”

KAMUCULUĞU TARTIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Uludağ da konuşmasında kamucu bir enerji programına vurgu yaptı:

“Özelleştirme politikaları sadece enerji yoksulluğu, enerjide pahalılık, bu alanı yönetilemez kılmak gibi somut günlük sonuçları bir yana, diğer taraftan özelleştirmelerin kendisinin bu temel altyapı alanlarında ülkeler için birer kırılganlık kaynağı olduğunu da tespit etmek gerekiyor.

Yani enerji alanında özel sektörün istediği şekilde üretim yaptığı, kamunun bu alanda yatırım yapmadığı, elektrik üretimde örnek verirsek yüzde 12-13'lere düştüğü kamunun payının, dağıtım şirketlerinin tamamen özelleştiği, fiziki bir tekel olan elektrik şebekesinin özelleştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiği bir yerde, bu özelleştirmelerin temel altyapı sektörlerinde ve insan hakkı olan bu alanlarda birer ulusal bağımsızlığı da tehlikeye sokacak kırılganlık kaynağı olduğunu tespit etmek ve bunu vurgulamak gerekiyor.

Bütün bu kapsamda bizim bu üç gün içerisinde Enerji Sempozyumu'nda halkçı bir kamuculuğu, toplumdan yana bir kamuculuğu tartışmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim.

Özelleştirme karşıtlığı ve kamunun bu alanda ana aktör olması gerektiği bir gerçek. Diğer taraftan biz yeniden kamusallığı tartışırken, açılışta ifade etmeye çalıştım, sadece bunların devletleşmesi ve devlet kontrolüne geçmesi değil, aynı zamanda çalışanların, bütün üretenlerin kontrol edebildiği, demokratik yapıların da bu yeniden kamusallaşan alanda birer aktör olması gerektiği gerçek."

ENERJİ KAMUSAL HAKTIR

Etkinlikte söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise "‘Yeniden Kamulaştırma’ talebimiz, bir nostalji değil, yaşanan felaketlerin ve krizlerin ışığında ortaya çıkan zorunlu bir toplumsal gerekliliktir." dedi ve şunları söyledi:

“2002 yılından itibaren tek başına iktidar olan AKP’li yıllarda daha da ivmelenen bu sürecin bizi getirdiği yer, yarattığı açlık, yoksulluk, işsizlik, güvencesizlik toplumsal yıkım bir yana, sanayiden tarıma, madencilikten enerjiye tüm üretim alanlarında dışa bağımlılığın daha da pekişmesi ve üretim yeteneğimizin aşındırılması oldu.

Bu karanlık tabloya karşı TMMOB olarak önerdiğimiz, savunduğumuz, mücadele ettiğimiz alternatif model nedir? Bu sorunun yanıtı, sempozyumumuzun da ruhunu oluşturan birkaç temel ilkede somutlaşıyor: Öncelikle, enerji kamusal bir haktır. Tüm yurttaşların bu haktan eşit, ucuz, kaliteli, sürekli ve kesintisiz bir şekilde yararlanabilmesi, devletin asli ve vazgeçilmez görevidir. Enerji tıpkı hava, su ve gıda gibi, piyasanın dalgalanmalarına ve tekellerin kar hırsına bırakılamayacak kadar yaşamsaldır. Enerji yoksulluğu çeken ailelere, asgari yaşam standartları için gerekli enerji bedelsiz olarak sağlanmalıdır.

İkincisi, enerji sektörü, üretimden iletim ve dağıtıma, tüketimden fiyatlandırmaya kadar tüm aşamaları kapsayan bütüncül bir kamusal planlama ile yönetilmelidir. Bu planlamanın temel ilkeleri; dışa bağımlılığın azaltılması, arz güvenliği, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir kaynaklara öncelik verilmesi olmalıdır. Petrol, doğalgaz, kömür, hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal gibi tüm enerji türlerinde, konunun uzmanları, bilim insanları ve meslek örgütlerinin etkin katılımıyla hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleriyle, ülkemizin enerji geleceği kamusal çıkar ekseninde şekillendirilmelidir.

Üçüncüsü, bu yeni kamucu düzenin inşası, özel sektöre devredilmiş kamu varlıklarının, kamu yararı gözetilerek yeniden kamulaştırılması sürecini de içermelidir.

‘Yeniden Kamulaştırma’ talebimiz, bir nostalji değil, yaşanan felaketlerin ve krizlerin ışığında ortaya çıkan zorunlu bir toplumsal gerekliliktir. Enerji başta olmak üzere tüm stratejik sektörlerde özelleştirme politikalarına derhal son verilmelidir.”

AKP ADETA KAÇAKÇILIK YAPAN BİR ŞİRKET GİBİ ÜLKEYİ TEHLİKEYE ATIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz konuşmasında AKP'nin enerji politikalarına dikkat çekti:

“AKP sadece yaptığı çeşitli özelleştirmeler veya bu alanda oluşturduğu tekellerle birlikte bir rant alanı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası ticaret alanında adeta kaçakçılık yapan bir şirket gibi uluslararası anlaşmaları ihlal ederek ülkenin bekasını, güvenliğini tehlikeye atıyor. AK Parti'nin siyasetini finanse edecek bazı gelirleri elde edeceği çeşitli hamleler yapıyor.

Bunlardan biri çok kritik bir örnek: Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattında Yapılan Yolsuzluklar

Türkiye-Irak ham petrol boru hattında 2014 yılından 2023 yılına kadar usulsüz bir petrol ticareti yapıldı. Bu usulsüz petrol ticaretinde AKP'nin önemli bir rolü oldu. Üstelik AKP bu rolünü taşırken maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adını kullanarak böyle bir ticarete aracılık etti.

2014 ve 2018 yılları arasını kapsayan birinci tahkim davasının neticesinde Türkiye net olarak 1 milyar 471 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Artı bir de buna ödenme aşamasına gelindiğinde faiz eklenecek.

Adı da TEC - Turkish Energy Company. Matruşka bebekler gibi, yani şirketin içindeki şirketin içindeki şirket şeklinde. Böylece bu şirkete aktarılan paralar ve paranın takibini yapmak oldukça zorlaşıyor.

Turkish Energy Company'nin hesabına yatırılan bu usulsüz ticaretten gelen 2 milyar doların üzerindeki tutarın ne kadarı BOTAŞ'a aktarılıyor? Onu da Sayıştay raporlarından görüyoruz: Dava konusu olan 24 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan usulsüz ticaretle ilgili BOTAŞ’a aktarılan tutar yaklaşık 1 milyar dolar.

Peki, aradaki 1 milyar dolar nerede? Yok. Bu para buharlaşmış vaziyette.”

"KAPİTALİZMİN KALKINMA VE BÜYÜME HIRSIYLA AYNI MANTIKLA YARIŞAMAYIZ"

SOL Parti Ekoloji Sözcüsü Sercan Dede:

“Bugün enerji bahanesi adıyla tüm doğamız tüketiliyor, yok ediliyor, yağmalanıyor. Geçmişte de dünyada bunun farklı örnekleri var: Almanya'daki Kara Ormanları termik santraller, kömür santralleri yüzünden asit yağmurlarıyla karşılaşmış ve yok oluşa sürüklenmiştir. Sovyetler'de Aral Gölü, daha kamucu, sosyalist bir anlayışla enerji üretse bile, pamuk tarlaları için Aral Gölü kurutulmuş, yok edilmiştir. Bizler bugün kapitalizmin kalkınma ve büyüme hırsıyla aynı mantıkla yarışamayız.

Daha fazla üreterek enerji sorununu çözemeyiz. Daha az tüketerek enerji sorununu çözebiliriz. İhtiyaç fazlası üretimi durdurarak enerji sorununu çözebiliriz. Değişim değeri için değil, kullanım değeri için yapılan bir üretim modeliyle ancak dünyanın kaynaklarını yeterli derecede insanlığa sağlayabiliriz.

Yüz yıl önce Rosa Luxemburg'un, Karl Marx'ın dediği gibi: Eğer bu kapitalizm ortadan kaldırılmazsa, dünya bir barbarlığa ve tükenişe doğru ilerleyecektir. Bu nedenle tüm insanlığın, tüm doğanın sürdürülebilmesi için bu kapitalist, emperyalist sisteme karşı her alanda mücadelemizi büyütmek zorundayız. Bugün ülkemizde AKP iktidarı bu kapitalist sistemin en uyumlu taşıyıcılarından biri olmuştur. İktidarı boyunca tüm alanlarda yağma ve talan politikaları, özelleştirme politikaları üzerinden halkın temel ihtiyacı olan enerjiyi, eğitimi, sağlığı bu piyasacı anlayış doğrultusunda lüks bir meta haline getirmiştir.

Bunun karşısında kamucu bir anlayışla önce ülkemizde bu rejimi değiştirerek, demokratik planlamacılıkla yeniden ülkemizin kaynaklarını halka aktararak hem insanlık, hem her gün uluslararası şirketlere pazarlanan doğamız için bu rejimden kurtulmak ve hep birlikte mücadele etmek zorundayız.“