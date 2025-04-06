Enerji-Sen'den dayanışma çağrısı

19 Mart'ta İstanbul Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesotlara katılanlara yönelik operasyonlarda binden fazla kişi gözaltına alındı.

Olaylarla ilgili DİSK Enerji-Sen merkez binasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Genel Başkan Süleyman Keskin için sendikadan çağrı yapıldı.

🔴EMEĞİMİZİ ve HAKKIMIZI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR!



Tüm emek dostlarını, mücadele arkadaşlarımızı yarın saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi önüne Genel Başkanımız Süleyman KESKİN'in ifade verme işleminde bir arada olmaya çağırıyoruz!



Genel Başkanımız Süleyman Keskin'e yönelik 2911… pic.twitter.com/hgLOoYp1Pv — DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) April 6, 2025

"BU SALDIRIYI ANCAK EMEKTEN YANA OLANLAR BİR ARAYA GELEREK DEF EDECEKTİR"

Keskin, yarın Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermeye gidecek. Genel başkanın hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ve genel merkezlerinin basılmasının sadece kendilerine değil tüm emek hareketine yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden DİSK/Enerji-Sen, herkesi saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi’ne çağırdı.



Sendikanın konuya dair yaptığı açıklamada şunlar yer aldı:

Tüm emek dostlarını, mücadele arkadaşlarımızı yarın saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi önüne Genel Başkanımız Süleyman Keskin’in ifade verme işleminde bir arada olmaya çağırıyoruz!

Genel Başkanımız Süleyman Keskin’e yönelik 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa Muhalefet Etmek iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Bugüne kadar defalarca Saraçhane Meydanı’na emeğimizi ve hakkımızı savunmak için gittiğimiz gibi o gün de aynı şekilde demokrasiye sahip çıkmak için gittik. Bugüne kadar kim yaparsa yapsın haksızlığın karşısında durduğumuz gibi o gün de aynı şekilde karşı durduk.

Bu sebeptendir ki sendikamıza sabah baskınıyla operasyon yapıldı. Yerimiz emeğin yanıdır ve bellidir; baskınlara gerek olmadan nerede olduğumuzu da buradan bildirelim.

Bu saldırı sadece sendikamız Genel Başkanına ve sendikamıza yönelik bir saldırı değil aynı zamanda tüm emek hareketine ve emekçilere yapılmış bir saldırıdır.

Bu saldırıyı ancak emekten yana olanlar bir araya gelerek def edecektir. Bu sebeple herkesi yarın saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi önüne ifade verme işleminde bir arada olmaya çağırıyoruz!