Enerji tesisleri hedefte

Dış Haberler

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş, enerji tesislerine yönelik karşılıklı saldırılarla gerilim tırmanıyor. İsrail’in İran’ın Katar’la paylaştığı Güney Pars doğalgaz sahası ile ülkenin petrol tesislerini vurmasının ardından Tahran, Körfez’deki enerji altyapılarını hedef aldı.

Savaşta ilk kez petrol ve doğalgaz üretim kapasitesi hedef alınan İran’ın düzenlediği misillemede Katar’ın ana doğalgaz merkezi Ras Laffan ağır hasar aldı. İran ayrıca Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki enerji tesislerini de hedef aldı. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran’ın enerji tesislerini alarak “tüm kırmızıçizgileri aştığını” söyledi.

HABERİ YOKMUŞ

ABD Başkanı Donald Trump ise “ABD’nin söz konusu saldırıdan haberdar olmadığını” savunarak İsrail’in “öfke sonucu saldırdığını” ve “saldırıyı bir daha tekrarlamayacağını” kaydetti. Trump, İran’ın Katar’ı bir daha hedef alması halinde ise “Pars doğalgaz sahasını havaya uçuracakları” tehdidinde bulundu.

İran ise enerji tesislerine saldırı durumunda, ABD ve İsrail’in Körfez’deki müttefiklerine ait enerji altyapısını “tamamen yok edene kadar” saldıracaklarını açıkladı.

Petrol fiyatları, İran’ın Güney Pars doğalgaz sahasına ve Katar’daki enerji tesislerine yönelik saldırıların ardından sert yükseldi. Brent petrol 111,07 dolara yükseldi.

ASKER ÇIKARMA PLANI

Reuters ajansı ise Hürmüz Boğazı’na yönelik müttefiklerine çağrısı karşılıksız kalan Trump’ın, boğazdan petrol sevkiyatını tekrar açmak için İran’a asker çıkarmayı planladığını aktardı. Habere göre hava ve deniz kuvvetleriyle Hürmüz Boğazı’ndan petrol tankerlerinin geçişine eşlik etme veya İran’ın kıyı şeridine asker yerleştirme bu seçenekler arasında. Trump yönetiminin İran’ın petrol ihracatının yüzde 90’ının merkezi olan Hark Adası’na asker gönderme seçeneklerini de değerlendirdiği belirtildi.

ABD’YE LAF EDEMEYİP İRAN’I HEDEF ALDILAR

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı bölge ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında İran’dan “saldırıları durduruması” istenirken savaşı başlatan ABD’ye değinilmedi. Toplantının sonuç bildirisinde İran’ın saldırılarının “hiçbir gerekçe altında meşrulaştırılamayacağı” belirtilirken Tahran’dan “kendi emelleri doğrultusunda Arap ülkelerindeki bağlı milis yapıları desteklemeyi, finanse etmeyi ve silahlandırmayı bırakması” ve “Hürmüz Boğazı ile Bab-ül Mendeb’deki engellemelerden kaçınması” istendi. Bildiride ismi bir kez geçen İsrail’in ise “Lübnan’a yönelik saldırılarına ve yayılmacı politikalarına” tepki gösterildi.