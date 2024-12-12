Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

Güncel 12.12.2024 00:42 Giriş: 12.12.2024 00:42

Güncelleme: 12.12.2024 00:45 Kaynak: ANKA

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AA