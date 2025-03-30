Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji ve altyapı projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne (TEİAŞ) ait "154 kV Gaziantep-2-Gaski-1 (DSİ P3) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Gaziantep'te belirlenen taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

"Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu ile Kesişen 16 Adet İletim Hattı Deplaseleri Projesi" ile "400 kV İGA GES TM-(Afyon-2 TM-Temelli TM) (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında güzergahlara isabet eden taşınmazlarda, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.