Enerjide İran’a bağımlılık yükseldi

EKONOMİ SERVİSİ

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "İran'daki krizden etkilenmez" dediği Türkiye'nin enerji ithalatında İran'ın payı hızlı yükseldi. İsrail'in İran'a yönelik saldırıları enerji arzı güvenliği tartışmalarını fitillerken ülkenin İran'dan satın aldığı gaz hızlı arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı 2025 yılı Nisan ayı Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu, ülkenin doğalgazda dışa bağımlılığının arttığını ortaya koydu. Nisan ayında toplam doğalgaz ithalatı, yıllık yüzde 69,54 oranında artarak 4 milyar 60 milyon standart metreküpe ulaştı. Nisan ayında toplam doğalgaz arzının yüzde 93,3'ü dışarıdan satın alındı.

İTHALAT 3’TE 1 ARTTI

İran'a yönelik saldırılar sürerken veriler Türkiye'nin bu ülkeden ithal ettiği gaz miktarını 3'te 1 oranında artırdığını ortaya koydu. İran’dan yapılan doğalgaz ithalatı, yıllık yüzde 29,94 artarak 706,87 milyon standart metreküpe yükseldi. Böylece İran, Rusya ve Azerbaycan’ın ardından Türkiye'nin en fazla boru gazı tedarik ettiği ülkelerden biri olmaya devam etti. Söz konusu artış, özellikle uzun dönemli ithalat anlaşmaları kapsamında gerçekleşti.

Ülkenin İran'a olan enerji bağımlılığının sürdüğünü ve hatta arttığını gösteren verilere göre, nisanda boru gazı ithalatının yüzde 17,4'ü İran'dan sağlandı. İran'dan ithal edilen doğal gaz miktarı, Cezayir gibi LNG tedarikçilerinden yapılan alımların da önüne geçti.

Türkiye'nin en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'dan yapılan ithalat da dikkat çekici biçimde arttı. Rusya’dan ithal edilen gaz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 340 artış göstererek 1,8 milyar standart metreküpe yükseldi. Bu dönemde LNG ithalatı ise yüzde 7,5 oranında azalarak 404,65 milyon standart metreküp seviyesine geriledi.

GAZ STOKU AZALDI

İthalattaki artışa rağmen doğalgaz stoklarında ciddi azalma hesaplandı. Yeraltı depolarındaki stok miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 düşüşle 2,3 milyar standart metreküpe gerilerken, toplam stok miktarı 2,5 milyar standart metreküp seviyesinde kaldı. Doğalgaz tüketimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 artarak 5,2 milyar standart metreküpe ulaştı.