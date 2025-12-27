Enerjide özelleştirme dalgası: Rüzgar da kömür de satışta

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), enerji sektöründe iki önemli tesisin özelleştirilmesine karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanlara göre, Çanakkale’de bulunan Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali (RES) ile Manisa’daki Soma A Termik Santrali özelleştirme kapsamına alındı.

BOZCAADA RES: İŞLETME HAKKI DEVREDİLİYOR

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde yer alan Bozcaada Rüzgar Enerji Santrali, santral sahasıyla birlikte “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek.

ÖİB ilanına göre santral için son teklif tarihi 18 Şubat 2026 olarak belirlendi. İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 100 bin TL, geçici teminat bedeli ise 30 milyon TL olacak.

İhale, kapalı zarfla teklif alınmasının ardından pazarlık usulü ile yürütülecek.

SOMA A TERMİK SANTRALİ

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan ve mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait olan Soma A Termik Santrali ise doğrudan satış yöntemiyle özelleştirilecek.

Santral ve üzerindeki taşınmazlar bir bütün halinde ihaleye çıkarılırken, son teklif tarihi 10 Şubat 2026 olarak açıklandı.

İhale şartnamesi bedeli 75 bin TL, geçici teminat tutarı 20 milyon TL olarak belirlendi. İhale süreci, pazarlık görüşmelerinin ardından açık artırmayla sonuçlandırılacak.

KAMU ENERJİDEN ÇEKİLİYOR

Aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanan bu iki kararın yanısıra Tekirdağ'da bulunan Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmazın özelleştirilmesine de karar verildi.

Yenilenebilir enerji tesisleri ile kömürlü termik santrallerin aynı anda özelleştirme kapsamına alınması, “enerji güvenliği”, “çevresel etkiler” ve “kamu yararı” tartışmalarını yeniden gündeme taşıyor.