Enerjide zamlar peş peşe gelecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç ayda toplamda 791,2 milyar TL yeni borçlanmaya gitmeyi planlıyor.

Bu süreçte, yaklaşık 100 milyar TL daha fazla borçlanılacağı tahmin ediliyor.

ANKA'da yer alan analize göre, 19 Mart’taki siyasi ve yargısal gelişmeler sonrası döviz ve menkul kıymet piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, ülkenin kaynak ihtiyacını daha da büyüttü.

Bu durumda, döviz kuru ve faiz artışları kamu tarafından kontrol edilen mal ve hizmet fiyatlarına zam olarak yansıtılabilir.

Enerji Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurumu 1 Nisan’dan itibaren elektrik fiyatlarına en az yüzde 25 oranında zam yapılacağı bilgisini verdi. Aynı şekilde, doğalgaz fiyatlarında da Boru Hatlarıyla Taşımacılık A.Ş. (BOTAŞ), uzun süredir artış yapmadığı tarifelerde yüzde 25-30 civarında bir zam yapmayı planlıyor.

Kur artışlarının elektrik ve doğalgaz tarifelerine yansımasının yanı sıra, akaryakıt fiyatlarında da peş peşe zamlar yapılması bekleniyor.