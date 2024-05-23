Enerjisa'da toplu iş sözleşmesi imzalandı

Enerjisa'da toplu iş sözleşmesi imzalandı. TES-İŞ Sendikası ile imzalanan sözleşmeyle çalışanların ücretlerine ilk altı ay için kök ücretlerde ortalama yüzde 60'ı aşan oranda zam yapıldı.

Enerjisa ile TES-İŞ Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Ayedaş, Başkent Edaş, Toroslar Edaş'taki çalışanların ücretlerine ilk altı ay için kök ücretlerde ortalama yüzde 60'ı aşan oranda zam yapıldı.

TES-İŞ Sendikası'nın yazılı açıklamasına göre, Enerjisa'nın enerji dağıtım alanındaki iştirakleri Ayedaş, Başkent Edaş, Toroslar Edaş'ta toplam 7 bin 500 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi dün sendika genel merkezinde imzalandı.

KÖK ÜCRETLERDE YÜZDE 60'I AŞAN ORANDA ZAM

Sözleşme imza törenine, Sabancı Holding Çalışan Deneyimi ve Çalışma İlişkileri Direktörü Mustafa Özturan, Enerjisa Dağıtım İnsan, Kültür ve İdari İşler Direktörü Işılay Yüksel Eratay, TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, dağıtım şirketleri ile sendikanın yöneticileri katıldı.

1 Mart 2024 - 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan sözleşmeyle Ayedaş, Başkent Edaş, Toroslar Edaş'taki çalışanların ücretlerine ilk altı ay için kök ücretlerde ortalama yüzde 60'ı aşan oranda zam yapıldı.

"TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINI YENİ KAZANIM OLARAK EKLEDİK"

TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı Kabaloğlu, göreve geldikleri günden itibaren üyelerinin toplu iş sözleşmesi kazanımlarını ve satın alma güçlerini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Örgütlü oldukları iş yerlerinde üyelerinin görüşlerini dikkate alarak, sözleşme süreçlerini şeffaf bir şekilde yürütmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Kabaloğlu, şunları kaydetti:

"Öncelikle üyelerimize söz verdiğimiz gibi üç yıl yürürlük süreli olan sözleşmelerimizin yürürlük sürelerini iki yıl olarak yeniden düzenledik. Üyelerimizin tamamının yararlanacağı tamamlayıcı sağlık sigortasını toplu iş sözleşmemize yeni kazanım olarak ekledik. Sözleşmenin birinci altı ayında evlenme, doğum, ölüm ve maluliyet yardımlarında yüzde 108 oranında artış sağlandı. İkramiyeler birinci yıl için 52 yevmiyeden, 68 yevmiyeye ikinci yıl için ise 72 yevmiyeye çıkarıldı. Hizmet teşvik primi beş yıl kıdemi olanlara da 10 yevmiye olarak uygulanacak. Vardiya ve iş güçlüğü primlerinin yüzdelik oranları artırıldı, sosyal yardımlarda yüzde 300'e varan artışlar elde edildi. Bir başka yeni kazanım olarak üyelerimize teknoloji erişim desteği olarak aylık 500 lira yeni kazanım olarak ödenecek. Uzun süren ve çetin geçen sözleşme görüşmelerinde taleplerimize hassasiyet gösteren Sabancı Holding ve Enerjisa yöneticilerine olumlu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyor, üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"EKONOMİK İSTİKRAR ÖNEMLİ"

Kabaloğlu, Van Gölü ve Civarı, Trakya, Aydem, Yedaş Elektrik Dağıtım ve diğer tüm şirketlerde imzaladıkları sözleşmelerin yeni kazanımlar ve üyelerinin yüksek memnuniyetiyle sonuçlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sözleşmeler tabii ki kolay geçmedi, bu iş yerlerimizde de uzun süren görüşmelerin ardından masada uzlaşma sağlandı. Biz masada uzlaşmanın değerini biliyoruz. O nedenle söz konusu işverenlerimize de olumlu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'de de sözleşme müzakerelerinde belli bir noktaya geldik. Buralarda da üyelerimizin beklentileri doğrultusunda en iyi sözleşmeyi imzalamak için çalışıyoruz. Elbette elde ettiğimiz bu önemli kazanımların korunabilmesi için yüksek enflasyonun da kontrol altına alınması ve ekonominin istikrara kavuşturulması önemli."