Enerjiyi sattılar doğayı kül ettiler

Türkiye'nin ciğerlerini küle çeviren orman yangınlarının çıkış nedenine yönelik tartışmalar devam ederken gözler, enerji iletim hattı kaynaklı yangınlarında tahrip olan orman alanlarının büyüklüğüne çevrildi.

1 Temmuz’da yayımlanan istatistikler, yalnızca 2024’te binlerce hektar orman alanının enerji iletim hattı kaynaklı yangınlarda kül olduğunu ortaya koydu. Binlerce hektar orman alanının da enerji hatları için ormancılık dışı faaliyetlere açıldığı öğrenildi.

İHMAL-KAZA

2024 yılında meydana gelen bin 860 yangının çıkış nedeni, “İhmal-Kaza” olarak belirlendi. İhmal ya da kaza nedeniyle çıkan bin 860 yangında toplam 19 bin 906 hektar orman alanının kül olduğu belirtildi. İhmal ve kaza kaynaklı yanan orman alanlarının büyüklüğü, 2022 ve 2023 yıllarında ise sırasıyla 5 bin 428 ve 11 bin 259 hektar olarak gerçekleşti.

ENERJİ KAZALARI

Çıkış nedeni, “Kaza” olarak sınıflandırılan yangınların içinde, “Enerji hatları kaynaklı kazalarda” kül olan ormanların büyüklüğü de istatistiklere yansıdı. Buna göre, yalnızca 2024 yılında enerji kazalarında toplam 3 bin 263 hektar orman alanı küle döndü.

ŞİRKETLERE FAALİYET İZNİ

Ormanlarda ormancılık dışı faaliyet izinleri arasında, “Enerji iletim hatları” için verilen izinlerin büyüklüğü de dikkati çekti. 2024 yılında 3 bin 744 hektar orman alanında enerji iletim hatları için faaliyet izni verildiği, enerji iletim hatları için ormanlarda verilen faaliyet izninin 2012-2024 döneminde ise toplam 90 bin 513 hektara ulaştığı bildirildi.