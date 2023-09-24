Enerya, Umurlu sakinlerini isyan ettirdi

Aydın’ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde doğalgaz çalışması gerçekleştiren Enerya, bir hafta arayla iki kez kazdığı mahallenin sakinlerini isyan ettirdi. Enerya’nın Mehmet Akif ve Sinan Paşa caddelerinde gerçekleştirdiği kazıların ardından yolu onarmadan bırakmasına tepki gösteren mahalle sakinleri, yapılan düzensiz çalışmaların ardından kendilerini toz içinde bırakan firmanın denetlenmesini ve yolun eski haline getirilmesi için yetkililere seslendi.

Doğalgaz firması Enerya ekiplerin bir hafta arayla iki kez sokakları kazdıklarını ve yolu onarmadan bıraktıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Yalçın Can; “Enerya’nın bu yaptığına anlam veremedik. Bu nasıl işçilik. Bir hafta önce ana hattı döşeyip kapattılar, kazmışken bu işi yapmadılar. İkinci kez gelip, ince bir boru için sokak ve caddeleri darmadağın kazıp, bu hale getirdiler. Kazdıkları yerleri de düzeltmeden sadece kapatıp gittiler. Yollarımız bozuldu, toz içinde kaldık. Milletin evi toz topraktan geçilmiyor, bu nasıl işçilik. Burası aynı zamanda okul yolu. Çocuklarımız için de kötü oldu. Yolun kenarı ve kaldırımlar bozulduğu için herkes yolun diğer tarafını kullanıyor mecburen. Burayı kullanan araçlar da o bölgeden geçiyor. Bir anlık dikkatsizlikle kaza bile yaşanabilir. Buna bir çözüm bulunsun. Bütün düzenimizi bozdular. Umurlu halkı buna mı layık görülüyor” diyerek Enerya’nın sorumsuzluğuna tepki gösterdiler.

Yaşanan duruma tepki gösteren mahalle esnaflarından Halil Arslan ise “Bu Enerya’nın ne yapmak istediğini gerçekten anlamadık. Bir hafta da iki kez kazı yaptılar ve öylece bırakıp gittiler. Burada esnafım ve işyerim toz toprak içinde kaldı. İş yerimin önündeki kaldırımı dahi bozdular. Müşterilerim bile gelmekten çekinir oldu. Böyle işçilik yapılmaz. Kazdıkları yerleri düzeltmeden bırakıp gittiler. Parke taşları sökülüp atıldı kenarlara. Yetkililerin bu işe bir çözüm bulmasını ve sokağın eski haline getirilmesini istiyoruz” dedi.