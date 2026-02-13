Enes Batur, adli kontrolle serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Enes Batur, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Batur hakkında gözaltı kararı verilmiş, yurtdışında olduğu için yakalama kararı çıkarılan Batur 2 gece önce İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan Enes Batur adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Batur, gözaltı kararı hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamıyla sosyal medyaya içerik üretmek için bir dize video çekimi için 25 gündür yurtdışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım."