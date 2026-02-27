Enes Batur'un uyuşturucu testi sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur’un uyuşturucu test sonucu açıklandı. Saç örneğinde esrar (THC) pozitif çıktığı bildirildi. Batur hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanıyor.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta ifadesi alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur’un uyuşturucu test sonucu çıktı.
Burak Doğan'ın haberine göre, Batur'un test sonucu, saçta (esrar-thc) pozitif çıktı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkan Enes Batur, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Enes Batur'un "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.