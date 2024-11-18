Enes Güran'ın cezaevindeki yeni konuşmaları ortaya çıktı: "Sizin çıkacağınız kesin"

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle süren davanın ikinci duruşması 26 Aralık’ta devam edecek. Dava dosyasından hemen her gün yeni bir bilgi geliyor. Kamera görüntüleri, baba Arif Güran'ın konuşmalarından sonra cezaevindeki ağabey Enes Güran'ın telefon konuşmaları ve görüntüleri ortaya çıktı.

"DİŞ MACUNUMU KULLANDI"

NTV'deki habere göre Enes Güran'ın ailesiyle yaptığı birden fazla görüşmeye ait kayıt var. İlk kayıt, Narin Güran'ın diğer ağabeyi Baran Güran'la yapılmış. Bu kayıtta, Enes Güran, kız kardeşine ait DNA izlerinin kendisinde çıkmasından korkuyor ve şu görüşme gerçekleşiyor:

"- Enes Güran: Abi aklıma birşey geldi

- Baran Güran: Ne abi?

- Enes Güran: Bu Narin benim diş macunumu kullandı bir şey olur mu abi?

- Baran Güran: Yok canım benim yok bir şey olmaz. O ne içindi bilirsen?

- Enes Güran: Ne için abi?

- Baran Güran: Bu diş izi, kolundaki ısırık var ya

- Enes Güran: (Tam anlaşılamıyor Narin'le ilgili birşey söylüyor) Yok Narin benim diş macunumu kullanmıştı abi

- Baran Güran: Ondan çıkmaz, kullansın bir şey değil. Ne için onu aldılar biliyor musun?

- Enes Güran: Ne için abi?

- Baran Güran: Sen elini ısırdın ya, sadece onun için aldılar. Narin'in diş işi var mı yok mu, macunla alakası yok

- Enes Güran: Fırçamı kullandı abi

- Baran Güran: Yok bir şey olmaz

--

- Baran Güran: Enes sen kendinden mi şüpheleniyorsun canım?

- Enes Güran: Ben kendindem şüphelenmiyorum abi ben korkuyorum

--

- Enes Güran: Narin'in otopsi raporu ne zaman çıkacak?

- Baran Güran: Bu hafta ya da gelecek hafta kesin çıkacak"

İKİNCİ GÖRÜŞME: "HAHAHA İYİYİM"

Ailenin bir başka görüntülü konuşmasında Enes Güran ve aile artık rahatlamış görünüyor. Enes Güran, son derece neşeli olarak arkadaşları ve ailesiyle konuşuyor:

"- Enes Güran: Haha..hahah....iyiyim.

- Enes Güran: Kameralar çıkmış mı?

- Evet görüyor, Nevzat'ın yanında kim var kim yok görüyor

- Enes Güran: Allah'ın izniyle

- Yani gönlünü ferah tut

--

- En azından sizin çıkacağınız kesin.

- Enes Güran: Onları zaten cezaevinde hallederler..(Nevzat Bahtiyar'ı ima ediyor)

--

- Durumun nasıldır? Valla maşallah güzeldir, iyidir, film artisti gibisin."

Bu görüşmeye baba Arif Güran da katılıyor ve neşeli bir şekilde oğluna moral veriyor. Bu görüşmedeki kişi, muhtemelen Enes'in amcasının oğlu.