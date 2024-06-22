Enes Nalbantoğlu, iki yıl daha Karşıyaka’da

Karşıyaka, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu’yla iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

İlk olarak iç transfer hamlelerine başlayan yeşil-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takımda yer alan oyuncularla görüşmelere başladı.

Böylece Karşıyaka, takımın en önemli hücum silahlarından birisi olan Enes Nalbantoğlu’yla iki yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Enes Nalbantoğlu iki yıl daha bizimle” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Enes Nalbantoğlu, Karşıyaka formasıyla 26 maça çıkarken 13 de gol katkısı vermeyi başardı.