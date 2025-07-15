Enes Soy Elazığspor’da

Serik Belediyespor’la şampiyonluk sevinci yaşayan kanat oyuncusu Enes Soy, resmen Elazığspor’da.

Nesine 2. Ligde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, son olarak Serik Belediyespor ile şampiyonluk sevinci yaşayan kanat oyuncusu Enes Soy ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Serik FK forması giyen hücum oyuncusu Enes Soy ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Transferin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diler, bordo beyazlı formamızla kendisine başarılar dileriz" denildi.