Enez halkı RES istemiyor: Türbin değil toprak gerek

Havin ŞENER

Edirne Enez’de tarım ve hayvancılıkla geçinen beş mahalleye kurulması planlanan depolamalı rüzgâr enerji santralı (RES) projesine bölge halkı tepki gösterdi. Vakıf, Abdurrahim, Karaincirli, Hasköy ve Kocaali mahallelerini kapsayan projeye karşı çıkan yurttaşlar, çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci kapsamında önceki gün gerçekleştirilen halkın katılım toplantısında projeyi protesto etti.

781 milyon 200 bin TL bedelli proje kapsamında 9 adet rüzgâr türbini kurulacak. Proje sahasında orman alanları, turizm arazisi, kırsal yerleşim alanı ve kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi yer aldı. Projenin ömrü ise 49 yıl olarak planlandı. Öte yandan proje alanına en yakın sit alanı Söbücealan Yerleşimi ve Nekropolü. Proje sahası, birinci derece arkeolojik sit alanı olan Söbücealan Yerleşimi ve Nekropolü’ne yalnızca bin 300 metre uzaklıkta.

Bölge halkının itirazlarını dile getirdiği toplantının ardından aralarında muhtarların da bulunduğu yaklaşık 50 yurttaş projenin iptali için imzaladıkları dilekçeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne teslim etti.

ÇED RAPORU EKSİK

ÇED sürecinin durdurulması ve projenin iptal edilmesi talebiyle imzalanan dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Dosyada taahhütten ve ilgili yönetmelik maddelerine atıftan başka bir şey yok. Dosya kopyala-yapıştır yöntemiyle hazırlanmış. Yerel gözlem ve yerinde incelemeleri içermiyor. Detay bilgiler ÇED raporunda yer alacakmış. Oysa bu proje bizlerin yaşam alanlarımızı doğrudan etkilemektedir. “Proje için tarım toprağının heba edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan dilekçede, “Üretilecek elektrik karın doyurmuyor. Uluslararası arenada gıda en büyük silahtır.

Ayrıca Türkiye de kurulu güç fazlalığı olduğu açıkça görülmektedir. Tarım alanlarımızı, orman ve meralarımızı enerji santrallarına feda etmemiz kabul edilemez. Tarım alanlarına, tarlalarımızın içine RES olmaz diyoruz” denildi.

Karaincirli Muhtarı Osman Öztekin ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Tarım arazilerimiz üzerine kurulacak rüzgar türbinleri istemiyoruz. Toplantıda mahalle sakinleri ve muhtarlarla birlikte projenin iptal edilmesini istedik. Bu türbinler Enez bölgesinin en verimli tarım arazilerinin olduğu ve ayrıca hayvancılığın, arıcılığın da yapıldığı alanlara kurulmak isteniyor. Bize türbin değil toprak gerek” ifadelerine yer verdi.

Proje alanının yerleşim yerlerine yakınlığına değinen Öztekin, “Bu araziye kurulacak olan türbinler mahallelerimizi etkileyecek. Biz bu bölgeye bir çivi bile çakmıyoruz onlar rüzgâr türbini kurmak istiyorlar” dedi.