Enez’de maden projesine köylülerden itiraz

Edirne Enez’de köylüler, Çandır ve Şehitler köylerinde planlanan bentonit ocağı kapasite artışı, cevher hazırlama ile kırma-eleme tesisi, öğütme tesisi, paketleme tesisi ve revizyonu projesine tepkili.

Projeye karşı harekete geçen yaşam savunucuları, projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin iptaline ilişkin topladıkları 310 itiraz dilekçesini ilgili makamlara teslim etti.

Ayrıca Keşan Kent Konseyi tarafından, Benez Madencilik şirketinin hayata geçirmek istediği projeye karşı Hasköy, Işıklı ve Şehitler köylerinde yaşayan yurttaşlar bilgilendirildi. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Trakya’nın bereketli bağrında, Hamzadere Barajı’nın can suyuyla filizlenmeye hazırlanan Hasköy, Şehitler ve Işıklı köylerinde bugünlerde hem büyük bir umut hem de derin bir kaygı bir arada yaşanıyor. Kapalı devre sulama sistemlerinin bölgeye getireceği bolluk ve bereketin müjdesi henüz taze iken, bu aydınlık tablonun üzerine özel sektörün 'bentonit' ocağı açma girişimi bir karabasan gibi çöktü” sözleri kullanıldı.

"SİPER OLACAĞIZ"

İtiraz dilekçelerine ilişkin, “Toplanan bu binlerce umut ve itiraz, iki köy muhtarımız tarafından bizzat Edirne’ye taşınarak ilgili makamlara teslim edildi” denilen açıklamada, “Henüz çok yakın bir geçmişte, pandemi döneminde ‘Bir karış toprak boş kalmasın, ekin, dikin; tarım bizim kurtuluşumuzdur’ diye köyleri gezenlerin, bugün aynı toprakların bir maden ocağına kurban edilmesine seyirci kalmayacağına inanmak istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Süreç aslında yeni başlıyor ve bizler o tozlu köy yollarında, nasırlı ellerle el sıkışırken birbirimize sözü verdik. Atalarımızdan devraldığımız bu eşsiz mirası; çocukluk hayallerimizin geçtiği bu tarlaları, özel sektörün acımasız sömürüsüne ve kedi kumu torbalarına sığdırılacak bir ticari metaya dönüştürmeyeceğiz. Toprağımızın sesi, sermayenin gürültüsünden daha gür çıkmaya devam edecek ve bizler bu emaneti tertemiz, sürülmeye hazır ve bereketli bir şekilde gelecek nesillere miras bırakmak için sonuna kadar siper olacağız.”