Enflasyon anketi sonuçlandı: Memur ve emekliye etkisi ne olacak?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması aralık ayı itibarıyla yüzde 23,33 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 0,87 artış göstermişti.

2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde) Ocak 27,58 4,29 5,03 Şubat 28,67 2,97 2,27 Mart 30,62 2,87 2,46 Nisan 31,16 3,24 3 Mayıs 31,17 2,10 1,53 Haziran 30,41 1,53 1,37 Temmuz 30,32 2,34 2,06 Ağustos 29,70 1,79 2,04 Eylül 30,09 2,47 3,23 Ekim 31,93 2,69 2,55 Kasım 31,89 1,31 0,87 Aralık 31,00 0,96

EMEKLİ VE MEMUR NASIL ETKİLENECEK?

Peki bu tahminler gerçekleşirse yurttaş bundan nasıl etkilenecek?

Tahmin doğru çıkarsa 6 aylık enflasyon yüzde 11,71 olacak. Eğer anketteki gibi yüzde 11,71 artış yansıtılırsa emeklilere en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 857 liraya yükselecek.

Memurlar ve memur emeklileri için ise artış oranı yüzde 18,62 olacak. Artış bu yönde olursa en düşük emekli aylığı 60 bin 25 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 893 liraya yükselecek.