Enflasyon beklentisi hanehalkı için yükseldi

Haber Merkezi

Merkez Bankası'nın temmuz ayına ilişkin yayınlanan Sektörel Enflasyon Beklentileri Anketi'ne göre yıllık enflasyon beklentileri hanehalkı için yüzde 54,5'e yükseldi.

Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 39,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,5 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 26,6 seviyesinde gerçekleşti.

Anketi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uyguladıkları bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini ileri sürdü. Şimşek X hesabından "Enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttı. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Reel sektör ve hanehalkı beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldı" yorumunu paylaştı.