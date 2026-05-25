Enflasyon beklentisi yüzde 31,7 oldu

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçlarına göre, FKB Ekonomik Görünüm Endeksi 101,58 puan olarak gerçekleşti.

Araştırmada 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,71’e, dolar kuru beklentisi 52,08 TL’ye yükselirken, yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,26 olarak hesaplandı. Katılımcıların yüzde 55’i önümüzdeki üç ayda işlem hacminde artış beklediğini ifade etti.

ENDEKS 101,58 PUAN OLARAK GERÇEKLEŞTİ

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE) 101,58 puan olarak hesaplandı. Alt endekslere bakıldığında Faktoring Sektörü Endeksi 101,54 puan, Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 105,52 puan ve Finansman Sektörü Endeksi 97,30 puan olarak gerçekleşti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31,71 OLDU

Mayıs ayı anket sonuçlarına göre aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,87 olarak hesaplandı. Katılımcıların 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,71 olurken, 2027 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 23,72 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay bu beklentiler sırasıyla yüzde 30,54 ve yüzde 22,19 seviyesinde bulunuyordu.

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ 52,08 TL’YE YÜKSELDİ

Katılımcıların Mayıs ayı sonu ABD doları kuru beklentisi 45,77 TL olarak hesaplandı. 2026 yıl sonu dolar kuru beklentisi 52,08 TL, 2027 yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 60,45 TL oldu. Nisan ayı araştırmasında aynı beklentiler sırasıyla 44,97 TL, 51,82 TL ve 60,08 TL olarak ölçülmüştü.

FAİZ BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Mayıs ayında kısa vadeli ticari kredi faiz oranı beklentisi yüzde 46,73 olarak hesaplandı. FKB’ye üye kurumlara ilişkin sektör ortalama faiz oranı beklentisi ise yüzde 52,56 oldu. Bir önceki ay kısa vadeli ticari kredi faiz oranı beklentisi yüzde 46,49 , sektör ortalama faiz oranı beklentisi ise yüzde 52,02 seviyesindeydi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,26 OLARAK HESAPLANDI

Katılımcıların 2026 yıl sonu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 3,26 olarak gerçekleşti. 2027 yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3,65 olarak hesaplandı.