Enflasyon cebimizden 198 milyar lira çaldı

Emek Servisi

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve iktidarın ekonomi kurmayları başarı hikayesi anlatırken yarattıkları enflasyon ise cebimizden çalmaya devam ediyor.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Haziran 2025 Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu yayımladı. Rapora göre işçi ve emekçiler, 2025’in ilk 5 ayında enflasyon karşısında en az 198,2 milyar lira kaybetti.

Araştırma merkezinin resmi sitesinden yayımlayan raporda şu ifadeler yer aldı:

“Enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaşıyor. Ocak, Şubat, Mart Nisan, Mayıs 2025’te TÜİK tarafından ölçülen yüzde 15,09’luk beş aylık resmi enflasyonun emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp en az 198,2 milyar TL oldu. Bu kayıp sonraki aylarda katlanarak devam edecek.”

Bugünün BirGün'ü

YİNE EMEKÇİLERİN CEBİNDEN EKSİLDİ

Raporda, enflasyonun farklı toplumsal kesimlerin emek gelirlerinde yarattığı beş aylık toplam kayıp şöyle sıralandı:

• İşçilerin toplam kaybı: 113,4 milyar TL

• Kamu emekçilerinin toplam kaybı: 38,3 milyar TL

• Emeklilerin toplam kaybı: 46,5 milyar TL

• Emek gelirlerinde toplam kayıp: 198,2 milyar TL

GELİRLERİN 3’TE 1’İ VERGİYE

Raporda yer alan diğer veriler ise şöyle sıralandı:

• Mayıs 2025 itibarıyla tüm ücret düzeyleri en az yüzde 20’lik vergi diliminde

• Mayıs 2025’te ücretlerin en az üçte biri vergi ve kesintiler ile enflasyona gitti

• Mayıs 2025’te enflasyon kaybı en düşük emekli aylığında 2 bin 183 TL

• Asgari ücretin enflasyon kaybı 3 bin 336 TL

• Asgari ücretin 2 kat fazlasının enflasyon kaybı 5 bin 808 TL

• En düşük kamu emekçisi maaşında enflasyon kaybı 8 bin 439 TL

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İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ 91 BİN LİRA

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) “Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Mayıs 2025 raporunu yayımladı. Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 1,88 arttı. Dört kişilik bir ailenin İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti bin 690 TL artarak 91 bin 722 TL oldu. Geçen senenin aynı ayına, 2024 Mayıs’a göre ise İstanbul’da yaşamanın maliyeti yüzde 49,09 arttı.

Dört kişilik bir ailenin İstanbul’da ortalama yaşam maliyetinin zaman içerisindeki değişimi ise şöyle gerçekleşti:

• Ocak 2023: 29 bin 429 TL

• Haziran 2023: 35 bin 380 TL

• Ocak 2024: 53 bin 58 TL

• Haziran 2024: 63 bin 524 TL

• Ocak 2025: 82 bin 880 TL

• Mayıs 2025: 91 bin 722 TL