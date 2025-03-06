Enflasyon emekçinin 101 milyar lirasını eritti

BirGün / ANKARA

DİSK-AR, Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu yayımladı. Emek gelirlerinde vergi ve kesintiler ile enflasyon yüzünden yaşanan kayıpları aylık olarak izlemeyi amaçlayan raporda, Ocak ve Şubat 2025’te TÜİK tarafından açıklanan yüzde 7,42 olan iki aylık resmi enflasyonun emek gelirlerinde yarattığı toplam kaybın en az 101 milyar TL olduğu hesaplandı.

Raporda, Ocak ve Şubat 2025’te iki aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 55,8 milyar TL olarak hesaplanırken memur maaşlarındaki kayıp 22,6 milyar TL, emekli aylıklarındaki kayıp ise 22,8 milyar TL olarak tahmin edildi. Emek gelirlerindeki iki aylık toplam kayıp ise en az 101,2 milyar TL olduğu belirtildi.

Yapılan hesaplamada asgari ücretin 2025'in ilk iki ayında enflasyon karşısında bin 640 TL eridiği tespit edildi. Ayrıca asgari ücretin ve en düşük memur maaşının çok altında belirlenen ve emeklileri açlığa mahkûm eden aylıklar, enflasyonun etkisiyle daha da düştü. En düşük emekli aylığı iki ayda bin 74 TL değer kaybetmiştir. 14 bin 469 TL’lik en düşük emekli aylığı Ocak-Şubat 2025’te iki aylık enflasyon kaybı sonrası 13 bin 395 TL’ye geriledi.

Raporun sonuç bölümünde enflasyon ve adaletsiz vergi-kesinti yükü emek gelirlerinde büyük kayıplara yol açtığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Uzun süredir devam eden yüksek enflasyonun emek gelirlerine sadece 2025 yılının ilk iki ayındaki faturası en az 101 milyar TL olarak tahmin edildi. Ücretlerin sabit, fiyatların serbest olması nedeniyle emek gelirleri enflasyonun altında ezilmektedir. Hükümetin izlediği alım gücünü ve ücretleri bastırmayı amaçlayan ekonomi politikası enflasyonun faturasının emek gelirleri üzerine yüklenmesine yol açmaktadır. Enflasyon ve adaletsiz vergi-kesinti sistemi emek gelirlerini eriterek gelir bölüşümü daha da adaletsiz hale getirmekte ve yoksulluğu artırmaktadır.