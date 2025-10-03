Enflasyon farkı belli oldu: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ne olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2025 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

Verilerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin gözü kulağı bir kez 2026 Ocak zammına dikildi. Emekliler, aylıklarını her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranı üzerinden güncellenmiş zamlarla alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, Ağustos’ta yüzde 2,04, Eylül’de ise yüzde 3,23 oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte 3 aylık enflasyon farkı yüzde 7,50 olarak netleşti.

Uzmanlara göre yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10 ile yüzde 13 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu durumda, 2026 Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,14 ile yüzde 13,09 arasında bir zam yapılabileceği öngörülüyor.