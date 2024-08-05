Enflasyon haftası başladı

Şubat ayından bu yana gerileyen gıda enflasyonu tersine döndü. TEPAV, aylık gıda enflasyonunu yüzde 1,87 olarak hesapladı. Temmuz ayında taze meyve, sebzeler, kahve ve margarin fiyatlarında artış yaşandı.

BirGün / ANKARA

Temmuz enflasyonu bugün belli oluyor. Aylık enflasyon beklentileri yüzde 3’te yoğunlaşırken yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde.

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Reuters ile söyleşisinde vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuzda aylık enflasyona 1,5 puan ilave katkı yapacağını belirtmiş ve verinin beklentilerden yüksek gelebileceğini söylemişti.

Seçim nedeniyle ertelenen başta enerji zamları olmak üzere vergi artışları nedeniyle zamlanan akaryakıt, alkol ve sigara zamlarının enflasyonu etkilemesi ekleniyor. Öncü veriler de Temmuz ayında aylık enflasyondaki yükselişe işaret etti. TEPAV’ın Temmuz 2024 Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 1,87 olarak belirlendi. Temmuz ayında patates ve yumru bitkilerinde fiyat düşüşleri görülürken taze meyve, sebzeler, kahve ve margarinde artış yaşandı. Şubat ayından bu yana düşüş eğiliminde olan aylık gıda enflasyon oranı haziran ve temmuz ayında tersine döndü. Temmuz ayında en yüksek aylık fiyat artışları yüzde 8,16 ile sebze, yüzde 7,02 ile taze meyveler ve yüzde 6,78 ile kahvede gözlemlendi.

1-31 Temmuz 2024 dönemi için 1 Ağustos itibarıyla gıda enflasyonu, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 1,35, CEFIS ile eksi yüzde 2,65, İTO ücretliler geçinme endeksi ile ise yüzde 4,44 olarak hesaplandı.

Yılbaşından bu yana yedi aylık birikimli gıda enflasyonu ölçümleri TEGE ile yüzde 19,38, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 27,81 ve İTO ücretliler geçinme endeksi ile yüzde 25,15, CEFIS ile yüzde 25,50 oldu. Türk-İş ayrıca Temmuz’da açlık sınırının ise 19 bin 234 TL olarak gerçekleştiğini açıkladı. Öte yandan Merkez Bankası’nın da perşembe günü enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Son rapora göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 seviyesinde bulunuyor.