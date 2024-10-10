Enflasyon hesabı davalık oldu: Mahkeme, TÜİK’in gizlediği bilgileri istedi

İnandırıcı olmayan verileri nedeniyle eleştirilerin odağında olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon hesabında kullandığı tüm bilgi ve belgeler mahkeme tarafından talep edildi.

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçek enflasyon verilerinin altında kaldığını belirterek Kurumun, bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyonun yeniden hesaplamasını istemiş, yanıt gelmeyince TÜİK’e dava açmıştı.

T24'te yer alan habere göre, Çilesiz’in açtığı davayı görüşen Ankara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK’ten tüm iddialara cevap teşkil edecek şekilde detaylı bir açıklama yapmasını istedi, dava konusu işlem ile işleme dayanak teşkil eden tüm bilgi ve belgeleri 30 gün içerisinde mahkemeye sunmasına oy birliğiyle karar verdi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI DAHA SONRA İNCELENECEK

Çilesiz, açtığı davada yürütmenin durdurulması talebinde de bulunmuştu. Mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini TÜİK’ten birinci savunması alındıktan ya da savunma ve cevap süresinin geçmesinden sonra incelenmesine karar verdi.

30 GÜN SÜRE VAR

Ankara 6. İdare Mahkemesi, TÜİK’in gerekli savunmayı yapmaması, enflasyon hesabında kullandığı belge ve bilgileri süresi içinde (30 gün) mahkemeye sunmaması durumunda dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karar verilebileceğini TÜİK’e iletti.